Arm vise à créer des graphiques mobiles "Immortel-est"

Pourquoi c’est important: de nombreux passionnés de technologie qui aiment approfondir la technologie sous-jacente de leurs appareils préférés comprennent l’importance des nouvelles d’Arm – la société dont les architectures de puces sous-tendent pratiquement tous les smartphones dans le monde, un énorme morceau d’appareils IoT et un pourcentage croissant de PC et de serveurs également.

Comme pour la plupart des clients clés de l’entreprise, notamment Apple, Samsung, Qualcomm, Mediatek, Amazon, Nvidia, Marvell et bien d’autres, Arm a une cadence à peu près annuelle pour les avancées critiques de leurs conceptions de puces de base. Les nouvelles de cette année étaient particulièrement axées sur les graphismes, y compris les débuts de la nouvelle marque Immortalis pour leurs conceptions de GPU les plus performantes et axées sur les jeux.

Compte tenu de l’énorme croissance du marché des jeux mobiles au cours des dernières années – selon Arm, les jeux mobiles représentent désormais plus de la moitié (52%) de tous les revenus des jeux dans le monde – il est tout à fait logique qu’Arm se concentre beaucoup plus sur leur l’attention sur le côté graphique de l’histoire du client cette année.

Le fait qu’un nombre stupéfiant de 8 milliards de conceptions basées sur le GPU Arm Mali aient déjà été expédiées indique également le rôle incroyablement important, mais souvent négligé, que joue Arm en matière de jeux. Ce qui est particulièrement remarquable à propos du nouvel Immortalis G-715, c’est qu’il s’agit du premier GPU d’Arm à prendre en charge le traçage de rayons basé sur le matériel.

Comme le savent les vétérans du jeu et les amateurs d’infographie, le ray tracing est une technologie conçue pour créer un éclairage, des reflets et un réalisme encore plus réalistes dans une scène en imitant le processus de rebondissement des rayons de lumière sur chaque élément d’une scène et en générant une image de le résultat.

Il s’agit d’une procédure incroyablement gourmande en ressources de calcul qu’il n’était pas possible d’effectuer en temps réel jusqu’à ce que Nvidia lance sa technologie RTX haut de gamme pour les ordinateurs de bureau à la fin de 2018. Même avec la technologie en place, il a fallu plusieurs années avant que de nombreux ordinateurs les jeux ont commencé à tirer parti des avantages potentiels du ray tracing. Dans le cas des téléphones mobiles, des casques AR / VR et d’autres appareils pouvant tirer parti de la technologie Immortalis via des conceptions de puces de nouvelle génération, un lancement en 2023 n’est pas vraiment en retard pour la fête, car ce n’est que maintenant que les développeurs de jeux commencent à utiliser le ray tracing pour plus que quelques effets spéciaux.

En plus du ray tracing, la nouvelle ligne Immortalis promet une amélioration de 15% des performances ainsi qu’une réduction de 15% de la consommation d’énergie, une bonne combinaison pour permettre des sessions de jeu à la fois plus durables et plus performantes.

L’Immortalis et le nouveau Mali G-715 disposent également d’un ombrage à taux variable, qui peut offrir une amélioration de 40 % des performances de jeu en images par seconde dans les jeux conçus pour tirer parti de la capacité de la technologie à redessiner les éléments critiques d’une scène. à une vitesse différente de celle des éléments immobiles.

Arm a également présenté le Mali G-615, qui est une conception à moindre coût et à faible consommation d’énergie basée sur le G-715 qui simplifie la tâche des fabricants d’appareils qui créent une gamme de produits à différents prix pour tirer parti de leur travail sur plusieurs produits.

Compte tenu de l’utilisation croissante des GPU pour les fonctionnalités et applications basées sur l’IA et l’apprentissage automatique (ML), il est également intéressant de voir qu’Arm revendique une amélioration architecturale ML 2x pour sa nouvelle gamme de GPU. Cela indique que les appareils qui utilisent un GPU Mali pour accélérer les fonctionnalités pilotées par ML telles que la photographie informatique et les filtres d’amélioration d’image peuvent bénéficier de ces nouvelles améliorations.

Malgré l’accent mis sur les graphiques, Arm a également lancé de nouvelles avancées dans les conceptions de processeurs, y compris leur Cortex X3 haut de gamme, qui offre une amélioration des performances de 15% par rapport à la conception X2 de l’année dernière. Tout aussi important, la conception du processeur de milieu de gamme Cortex A715 offre désormais des performances équivalentes à celles du X1 d’origine, ce qui indique que les téléphones et autres appareils moins chers pourront désormais égaler l’expérience des conceptions haut de gamme d’il y a seulement deux ans.

Compte tenu de l’importance du concept big.LITTLE dans les conceptions de SoC basées sur Arm (où quelques cœurs de processeur haute puissance et hautes performances sont associés à plusieurs processeurs basse consommation), il convient également de noter que la dernière conception de petit cœur d’Arm, le Arm Cortex-A510 correspond aux performances de l’A500 de l’année dernière mais réduit la consommation d’énergie de 5%.

Au total, la combinaison de ce qu’Arm appelle sa pile Total Compute Solutions 2022, ou TCS22 en abrégé, offre ce qui semble être un ensemble solide d’améliorations tant du côté des performances que de la consommation d’énergie, tout en intégrant également de nouvelles fonctionnalités et capacités. Il est important de se rappeler que ces nouvelles améliorations constituent la base de ce que nous pouvons attendre des smartphones haut de gamme et de milieu de gamme en 2023, ainsi que de certains PC basés sur Arm dans le même laps de temps. En d’autres termes, ce que Arm crée et annonce a un énorme impact prospectif sur tous nos appareils préférés. Compte tenu de cette influence, il est bon de voir l’entreprise faire de précieux pas en avant.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.