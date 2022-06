Le casque de réalité mixte Apple est un "changeur de jeu" à venir l’année prochaine, dit Kuo

En un mot: le casque de réalité mixte tant attendu d’Apple pourrait être annoncé dès janvier, selon Ming-Chi Kuo, analyste chevronné de la chaîne d’approvisionnement. Il dit que ce sera un nouvel appareil révolutionnaire pour Apple et un catalyseur pour l’expansion du marché de la réalité mixte.

Dans une nouvelle analyse du marché partagée avec 9to5mac, Kuo appelle le casque Apple « le produit le plus compliqué qu’Apple ait jamais conçu » et « un changeur de jeu pour l’industrie du casque ».

Il prédit que le casque sera annoncé en janvier 2023, puis publié un peu plus tard. Dans sa précédente mise à jour, il avait déclaré que le casque devait sortir au deuxième trimestre et commençait à être préparé dans la chaîne d’approvisionnement.

Crédit image : Kenny Eliason

Selon mon estimation, c’est la troisième fois qu’un casque Apple est censé sortir. En 2018 et 2020, il y a eu de longues sagas de rumeurs et de rapports, dont certains de Kuo, qui devaient aboutir à la sortie de lunettes AR. Mais maintenant, il y a des preuves qu’Apple est vraiment presque là.

En mai, Bloomberg a rapporté que les dirigeants d’Apple avaient montré une version du casque au conseil d’administration. Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG Tim Cook a déclaré dans une interview au China Daily qu’il « ne pouvait pas être plus enthousiasmé » par la RA et a dit aux fans de « rester à l’écoute » et de « voir ce que nous avons à offrir ».

Kuo dit qu’Apple se penche sur le marché chinois pour son casque. Selon l’analyste, la Chine a « une vaste demande potentielle » qui pourrait devenir le moteur de l’adoption du matériel de réalité mixte.

Après le lancement du casque Apple, les concurrents de la société imiteront également rapidement son design, prévient Kuo. Des entreprises chinoises bien positionnées comme Oppo et Xiaomi seront probablement parmi les premières.

Crédit d’en-tête : Zhang Kaiyv