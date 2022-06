L’usine spatiale fabriquera des composants impossibles à créer sur Terre

Hors de ce monde : une startup galloise se prépare à envoyer ce qui équivaut à une usine miniature dans l’espace où elle profitera de l’environnement unique pour fabriquer des composants impossibles à fabriquer ici sur Terre.

Jusqu’à présent, nous nous sommes contentés de la fabrication traditionnelle, mais comme le note Josh Western, co-fondateur de Space Forge, la Terre est un très mauvais endroit pour créer des choses. L’atmosphère dense de la planète, les températures constantes et la gravité peuvent nuire au processus de fabrication, mais ces préoccupations n’existent pas dans l’espace.

« Disons que vous fabriquez un alliage d’aluminium », a déclaré Andrew Bacon, un autre des co-fondateurs de la société. « Sur Terre, si vous mélangez les métaux ensemble, ils se sépareront en deux couches avec le plomb lourd en dessous et l’aluminium en haut. Mais en microgravité, vous n’avez pas ce problème et vous pouvez les mélanger correctement. »

Lors de la fabrication dans l’espace, vous n’avez pas non plus à vous soucier de la contamination de l’air comme l’oxygène créant un oxyde. « Les conditions uniques font de l’espace un bien meilleur endroit pour fabriquer des choses qu’ici sur Terre », a ajouté Bacon.

Le ForgeStar, comme on appelle la plate-forme, a à peu près la taille d’un petit four. Une fois en orbite, il fera le tour de la Terre jusqu’à six mois, car ses systèmes robotiques internes fabriquent des alliages légers et des semi-conducteurs super efficaces. Une fois les travaux terminés, le satellite rentrera chez lui avec sa charge utile avant d’être remis à neuf et relancé avec un nouvel ensemble de matières premières à bord.

Cela ressemble à une entreprise coûteuse, mais selon Bacon, il est beaucoup plus abordable d’envoyer des choses dans l’espace qu’auparavant. « Auparavant, cela coûtait 20 000 dollars le kilogramme. De nos jours, vous pouvez obtenir aussi peu que 1 000 dollars », a-t-il déclaré.

ForgeStar commencera son voyage dans l’espace en septembre. Il sera attaché à une fusée aux côtés d’autres satellites et embarqué à bord du jet Cosmic Girl de Virgin Orbit. Une fois qu’il atteindra 35 000 pieds, le pilote lâchera la fusée qui s’enflammera alors et enverra la charge utile vers le cosmos.