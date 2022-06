WhatsApp ajoute la possibilité de couper le son des autres lors d’appels de groupe, de rejoindre des appels en cours

En contexte : Vous avez oublié de vous mettre en sourdine pendant un appel de groupe ? WhatsApp offre désormais aux utilisateurs la possibilité de désactiver les participants individuels lorsque leur audio devient perturbateur. La fonctionnalité est destinée à surmonter les interruptions audio par des participants non muets ou indisciplinés et à éviter le bruit de fond généré lorsque plusieurs utilisateurs se trouvent dans le même espace.

La nouvelle fonction est conçue pour éviter aux utilisateurs d’être interrompus par des sons involontaires ou des bruits de fond inévitables pendant les appels de groupe. Il diffère des options fournies dans d’autres outils populaires tels que Zoom et Teams, qui vous permettent uniquement de désactiver tous les participants. La fonctionnalité a été récemment promue par le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, et fournira un niveau de contrôle plus granulaire pour les participants à l’appel…

Quelques nouveautés pour les appels de groupe sur @WhatsApp: Vous pouvez désormais mettre en sourdine ou envoyer des messages à des personnes spécifiques lors d’un appel (super si quelqu’un oublie de se mettre en sourdine !), et nous avons ajouté un indicateur utile pour que vous puissiez voir plus facilement quand davantage de personnes rejoignent des appels importants. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy – Will Cathcart (@wcathcart) 16 juin 2022

En plus de la fonction de mise en sourdine, WhatsApp déploie également la possibilité de rejoindre les appels en cours. Comme décrit par Meta, la nouvelle fonctionnalité de jointure est un moyen de maintenir le flux naturel et la spontanéité des appels. Plutôt que d’avoir à répondre à l’appel lorsqu’il démarre, les participants pourront désormais rejoindre un appel en cours ou, si nécessaire, abandonner et se reconnecter ultérieurement au même appel.

Les nouvelles fonctionnalités d’appel muet et de participation ne sont que deux fonctionnalités supplémentaires dans une liste croissante d’ajouts récents à WhatsApp. Depuis la fin de l’année dernière, les développeurs de WhatsApp ont fourni un cryptage de bout en bout (E2EE), la possibilité de déplacer du contenu d’Android vers des appareils iPhone et la possibilité de masquer votre dernier statut vu aux autres utilisateurs.