TMNT: Shredder’s Revenge est à la fois frais et nostalgique, fait ses débuts demain

Par IGN le 15 juin 2022



80

Shredder’s Revenge est plus que fidèle à l’héritage des jeux d’arcade Teenage Mutant Ninja Turtles qui l’ont inspiré. C’est un gameplay amusant, mais simple, une excellente coopération pour jusqu’à six joueurs en ligne et un style artistique charmant basé sur des pixels qui feront sûrement que les enfants des années 90 surferont sur la vague de la nostalgie jusqu’à sa fin.

Par Ars Technica le 15 juin 2022



90

Et c’est honnêtement tout sur le front pinailleur. Shredder’s Revenge cloue l’équilibre délicat nécessaire pour garder les fans de bagarreurs de longue date engagés dans les mêmes sessions que les novices qui se sont simplement présentés pour s’amuser avec les Tortues Ninja. Sa bande-son, composée par l’incroyable Tee Lopes (Sonic Mania), combine des fioritures hip-hop modernes avec des mélodies MIDI optimistes des années 90 d’une manière si accrocheuse que j’ai déjà usé la musique comme une déchirure personnelle du dossier d’installation du jeu . Et ses environnements de combat sont colorés, diversifiés et discrets, vous permettant de différencier facilement les bons et les méchants au milieu d’un combat frénétique.

Par Destructoid le 15 juin 2022



75

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est une délicieuse célébration des héros dans une demi-coque. Plus important encore, c’est tout simplement très amusant à jouer. Il casse peu de nouveaux terrains, restant enraciné dans le cool de la vieille école, mais il offre un combat sauvage et satisfaisant, plein de personnalité et de charme. Pour tous ceux qui ont déjà sauté d’un mur de cour d’école – une branche d’arbre à la main – en criant « Cowabunga! », Shredder’s Revenge vaut vraiment la peine d’être déboursé.

De GameSpot le 15 juin 2022



80

Malgré sa brièveté, cependant, il s’agit toujours d’un formidable travail d’amour à la hauteur de l’héritage de Turtles in Time et des bagarreurs qui l’ont précédé. Le combat est rapide et simple mais satisfaisant, tandis que de nouvelles fonctionnalités aident à moderniser l’action sans altérer son essence 16 bits. La coopération est trop chaotique et pourrait utiliser certains indicateurs pour vous aider à savoir où vous en êtes, mais jouer avec des amis est toujours un plaisir. Ressasser un jeu rétro classique est toujours une tâche difficile, mais Shredder’s Revenge évite les pièges évidents et réussit à faire revivre les tortues mutantes préférées de tous.

De Tom’s Guide le 15 juin 2022



90

TMNT: Shredder’s Revenge pourrait être confondu avec un jeu d’arcade perdu depuis longtemps des années 90 grâce à ses valeurs de production adaptées à l’époque et à sa mécanique de combat serrée. C’est la suite de Turtles in Time qui n’est jamais sortie.

Par God is a Geek le 15 juin 2022



90

Shredder’s Revenge n’est pas une expérience trop longue, mais elle est également généreuse en termes de contenu, de défi et de rejouabilité.

De HardcoreGamer le 15 juin 2022



90

Shredder’s Revenge s’appuie sur la nostalgie de l’âge d’or du jeu d’arcade pour que les joueurs en soient complètement amoureux. Sans les lunettes de nostalgie, c’est toujours un super beat’em up rétro basé sur ses propres mérites de gameplay, mais pour ceux qui ont grandi avec les tortues classiques, c’est comme si un fragment d’enfance avait été recréé.

Par GameInformer le 15 juin 2022



88

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge me donne ce que je voulais: un retour en arrière poli et amusant qui joue mieux que la façon dont je me souviens des jeux originaux. Les fans de Turtles, nouveaux et anciens, trouveront beaucoup à aimer, mais ceux qui ont la nostalgie de cette époque de la franchise vont être gâtés. Invitez des amis, commandez une pizza et préparez-vous à revivre votre enfance de la meilleure façon possible.

Par DigitalTrends le 15 juin 2022



100

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge n’est pas seulement un excellent jeu de Tortues pour les fans nostalgiques. C’est un beat’em up de style rétro parfait qui ne demande qu’à innover.

Par JeuxServer le 15 juin 2022



Ce jeu est si mécaniquement satisfaisant, si amusant, que j’avais hâte de revenir dans les environnements familiers, qui me rappellent tellement de m’être accroupi devant cette télévision quand j’étais enfant il y a toutes ces années.