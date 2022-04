La Terre a été frappée par une forte tempête géomagnétique de classe G3 : que se passe-t-il ?

L’activité intense du Soleil a déclenché une violente tempête géomagnétique de classe G3 sur Terre. Voici de quoi il s’agit et quelles en sont les conséquences.

La Terre a été frappée par une puissante tempête géomagnétique, causée par une éjection de masse coronale (CME) du Soleil et un flux de vent solaire (non lié) qui a renforcé ses effets. Les scientifiques du Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont classé la tempête géomagnétique dans la classe G3, ce qui signifie « fort » sur une échelle de cinq, allant de G1 (mineur) à G5 (extrême). Spaceweather.com rapporte que le champ magnétique terrestre était censé « rester calme », ​​mais une série d’événements a déclenché la tempête de niveau G3. Tout a commencé le 8 avril, lorsque le flux du CME a atteint la magnétosphère ; Au début, l’effet était faible, mais « les troubles géomagnétiques ont augmenté le 9 avril alors que la Terre passait dans le sillage hautement magnétisé du CME », écrivent les experts. Le « coup de grâce » est venu le lendemain, lorsque le champ magnétique déstabilisé a été frappé par un autre flux de vent solaire, capable de déclencher la puissante tempête géomagnétique de niveau G3.

L’agence gouvernementale américaine indique dans son portail que les orages géomagnétiques de classe G3 peuvent provoquer des pannes de communication radio HF sur une grande surface, une perte de contact radio sur la face ensoleillée de la Terre pendant environ une heure et une dégradation des signaux de navigation GPS. . Les satellites et les systèmes de communication sont en effet influencés par ce flux de plasma (électrons et protons) projeté par le Soleil lors de son activité magnétique. Si les éruptions et les éjections de masse coronale sont très intenses, elles peuvent même « faire frire » les satellites et endommager les systèmes électriques sur Terre. Récemment, 40 satellites starlink ont ​​été détruits par une tempête géomagnétique. En septembre 1859, une tempête géomagnétique très violente – appelée l’événement Carrington – provoqua l’incendie des télégraphes et créa de nombreux problèmes pour ceux qui travaillaient avec ces instruments. Aujourd’hui, dans un monde hyper-connecté et hyper-technologique, un phénomène d’ampleur comparable pourrait créer des dégâts dévastateurs, capables de nous renvoyer directement au Moyen Âge.

Les orages géomagnétiques ont non seulement un « côté obscur », mais aussi un côté particulièrement fascinant, qui se manifeste à travers les aurores polaires. Ces traînées lumineuses spectaculaires dans le ciel sont dues à l’impact des particules électriquement chargées du vent solaire contre le champ magnétique terrestre, qui les entraîne jusqu’aux pôles où elles sont ionisées et déclenchent le phénomène. En présence de fortes tempêtes géomagnétiques, les aurores polaires peuvent être beaucoup plus intenses et se produire à des latitudes plus basses. Qu’il suffise de dire que lors de l’événement de Carrington, l’aurore polaire était également visible au-dessus de Rome. Dans le cas de la tempête G3 qui vient de frapper la Terre, comme l’indique Spaceweather.com, l’aurore a traversé la frontière canadienne et était visible dans le ciel du New Hampshire aux États-Unis. « Nous ne voyons pas souvent les aurores boréales dans le New Hampshire, mais ce cycle solaire jusqu’à présent a été fantastique », a déclaré Ron Risman, un habitant de la région.

La référence est au cycle de 11 ans du Soleil, qui passe d’un minimum à un maximum d’activité magnétique. Dans cette période, nous nous dirigeons vers le maximum solaire, qui est attendu pour juillet 2025. C’est une phase caractérisée par de nombreuses éruptions, CME, formation de taches solaires et d’autres phénomènes qui augmentent le risque de puissants orages géomagnétiques. Le Soleil est devenu particulièrement agité en janvier et poursuit son intense activité depuis plusieurs semaines.