Pour la première fois, des ondes sonores ont été utilisées pour faire repousser les os

La nouvelle approche développée par les chercheurs du RMIT pourrait permettre la régénération osseuse en s’affranchissant des principales limites des méthodes actuelles.

Cellules souches adultes en cours de transformation en cellules osseuses après traitement par ondes sonores à haute fréquence. La coloration verte montre la présence de collagène, qui est produit lorsque les cellules souches deviennent des cellules osseuses / RMIT

Un traitement innovant, qui utilise des ondes sonores à haute fréquence dirigées vers les cellules souches, pourrait permettre de surmonter les principales limitations des méthodes actuelles de régénération tissulaire, favorisant la repousse osseuse rapidement et efficacement. Développée par des chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) à Victoria, en Australie, la nouvelle approche exploite la capacité innée du corps humain à se guérir lui-même pour développer rapidement des cellules osseuses, en contournant le problème des procédures invasives et compliquées qu’ils ont faites aujourd’hui. l’application clinique généralisée de telles interventions irréaliste. Les ondes sonores à haute fréquence, en particulier, ont montré pour la première fois qu’elles pouvaient réduire de plusieurs jours le temps de traitement habituellement nécessaire pour que les cellules souches commencent à se transformer en cellules osseuses, sans avoir besoin d’aucun médicament spécial.

La méthode, décrite dans une étude publiée dans la revue Petit, s’est avérée efficace sur plusieurs types de cellules, y compris les cellules souches dérivées de graisse, qui sont beaucoup plus faciles et moins douloureuses à extraire que celles de la moelle osseuse. Pour mettre cela en œuvre, les chercheurs ont développé un dispositif à puce capable de traiter les cellules souches avec des ondes sonores à haute fréquence et de favoriser précisément leur différenciation en cellules osseuses en seulement cinq traitements de 10 minutes par jour. « Cette nouvelle approche a un fort potentiel d’utilisation pour le traitement des cellules souches, avant de les utiliser dans des implants ou de les injecter dans le site à traiter.» a expliqué le Dr Amy Gelmi, chercheuse au RMIT et co-responsable du projet.

Le dispositif, qui est également évolutif et peu coûteux, pourrait également permettre à un équipement plus important de traiter simultanément de plus grandes quantités de cellules souches. « Nous pouvons utiliser des ondes sonores pour appliquer la bonne quantité de stimuli aux cellules souches, pour déclencher le processus de différenciation ciblée. Ajouté Leslie Yeo, professeur émérite RMIT et auteur principal de l’étude. Notre appareil est peu coûteux et simple à utiliser, il pourrait donc facilement être mis à niveau pour le traitement simultané d’un grand nombre de cellules, vital pour une ingénierie tissulaire efficace.« .