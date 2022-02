Comment vaincre Deoxys Defense Form dans Pokémon GO; meilleurs compteurs [2022]

En février, Pokémon GO clôturera la rotation des Pokémon légendaires avec Defense Forme Deoxys dans des raids cinq étoiles. Après l’arrivée temporaire de Deoxys Forme Normale et Deoxys Forme Attaque, il est temps d’accueillir la forme défensive de ce Pokémon unique de troisième génération, une mutation qui ne dira pas ici au revoir, mais qui dans quelques jours donnera le relais à Deoxys Forme de vitesse. Faisons connaissance avec tous les détails de ce Pokémon très particulier et quels sont les meilleurs adversaires pour le vaincre.

Formulaire de défense Deoxys dans Pokémon GO : date et détails

Deoxys Defense Form sera disponible dans les raids cinq étoiles Pokémon GO du 22 février à 10h00 au 25 février à 10h00, toujours heure locale. De plus, ce mercredi 23 février, nous aurons Raid Hour de 18h00 à 19h00 (heure locale).

Cette créature, mutation d’un virus spatial, peut changer de forme selon les circonstances, ce qui altère considérablement ses caractéristiques. Dans ce cas, la Forme de Défense (Psychique) de Deoxys n’a pas la possibilité d’apparaître sous forme brillante ; Il a des statistiques de base de 144 ATK, 330 DEF et seulement 137 Speed.

Nous avons besoin de Pokémon de type Ghost, Dark ou Bug pour le vaincre, car ce sont les faiblesses parfaites contre son type Elemental. Dans le raid, où nous recommandons d’aller avec au moins 7 personnes (il a beaucoup de défense, c’est vraiment compliqué à 5 ou 6 personnes), nous le retrouverons avec 36 170 points. Vous verrez rapidement combien de temps il leur faut pour baisser leurs points de vie. Au niveau offensif il n’est pas très redoutable, il n’a pas d’attaques très puissantes ; bien que nous devions être prudents avec Lightning si nous avons des créatures de type Vol. C’est l’équipe que nous recommandons pour vaincre Defense Forme Deoxys dans les raids Pokémon GO.

Meilleurs adversaires pour vaincre Deoxys Defence Form dans Pokémon GO

Gengar avec Lick et Shadow Ball

Gengar avec Shadow Claw et Shadow Ball

Darkrai avec Scream et Shadow Ball

Lustre avec Malchance et Boule d’Ombre

Yveltal avec Scream et Shadow Pulse

Forme d’attaque de Deoxys avec Noxious Puja et Shadow Pulse

Forme d’origine de Giratina avec griffe d’ombre et boule d’ombre

Tyranitar avec morsure et déchiquetage

Mewtwo avec Psychocut et Shadow Ball

