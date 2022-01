Le glacier de l’Apocalypse fond de manière irréversible : nous risquons une catastrophe mondiale

Selon les chercheurs, il pourrait fondre en quelques décennies, faisant monter significativement le niveau des mers.

Des chercheurs comme David Holland, un expert en science de l’atmosphère, font une course contre la montre pour comprendre quel sera le sort d’un immense glacier de l’Antarctique occidental qui a valu le surnom sinistre de glacier de l’Apocalypse (ou jour du jour). Galcier) car sa fonte pourrait faire monter le niveau de la mer de plusieurs centimètres catastrophiques.

Les études menées jusqu’à présent montrent que le glacier Thwaites (c’est son nom officiel) a peut-être déjà dépassé le point de non-retour, fondant de manière irréversible. « Il pourrait s’effondrer rapidement, en quelques décennies, ou il pourrait s’écouler des siècles« Holland a expliqué dans une nouvelle interview avec Axios, contacté par téléphone satellite à bord d’un brise-glace à destination de l’Antarctique occidental, d’où il mènera une étude pour mieux comprendre ce qui se passe dans la zone où la masse terrestre gelée rencontre le fond marin. C’est là que les conditions de température ambiante et les niveaux de salinité indiqueront aux scientifiques à quelle vitesse le glacier fond et si le processus affecte également la base de la banquise.

En 2014, la NASA a signalé que la perte de glace de mer dans l’Antarctique occidental était « inévitable » et en 2021, des experts d’une équipe de recherche internationale dont Hollande fait partie ont découvert que le glacier était plus instable qu’on ne le pensait auparavant, notant la présence de nouvelles fissures dans l’est. région de Thwaites. Selon ce groupe de scientifiques, des parties de ce plateau pourraient s’effondrer en moins de cinq ans, accélérant le mouvement de la glace intérieure vers la mer et provoquant une élévation significative du niveau de la mer.

La découverte de ces nouvelles fissures a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à l’état général du glacier, car les chercheurs pensaient auparavant que cette zone était plus stable que celle de l’ouest, vers laquelle se dirige actuellement la Hollande. « Western Thwaites se déplace plus rapidement, est beaucoup plus profond et pénètre plus à l’intérieur des terres. dit le chercheur -. La seule façon de vraiment savoir ce qui se passe est à travers cette recherche« .

Holland et l’équipe de scientifiques et d’ingénieurs qui seront sur place prévoient de forer des trous pour générer des puits à travers lesquels observer l’eau en dessous. L’équipe de recherche utilisera également de petits sous-marins sans pilote pour effectuer des mesures sous la glace et en apprendre davantage sur les courants océaniques dans les zones essentielles à la stabilisation des glaciers. Si les températures juste en dessous du plateau sont au-dessus du point de congélation, il fondrait par le bas : c’est ce qui s’est déjà produit dans certaines zones de Thwaites, sur la base des lectures par satellite et des études de terrain menées jusqu’à présent.

Si cela se confirme, le processus de fonte risquerait d’entraîner les autres glaciers du système dont il fait partie, provoquant la fonte de milliards de tonnes de glace qui pourrait faire monter le niveau de la mer jusqu’à 3 mètres, dans une catastrophe qui réécrire les frontières mondiales. Des villes comme New York, Mumbai, Venise et Miami seraient submergées, et des reines entières de Hollande, du Vietnam et de plusieurs îles finiraient également sous l’eau.