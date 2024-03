En 2023, nouveau record d’émissions de CO2, mais certains signes sont encourageants

L’année dernière, les émissions de CO2 ont augmenté de 1,1%, portant le total à 37,4 milliards de tonnes. Cependant, cette augmentation est inférieure à celle enregistrée en 2022 et il y a d’autres signes d’espoir.

En 2023, les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) ont augmenté de 1,1 %, portant le total à + 410 millions de tonnes. Ces chiffres confirment les résultats préliminaires du communiqué « Global Carbon Budget » du Global Carbon Project publié en octobre de l’année dernière, qui prévoyait une augmentation de 1 %. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a calculé cette augmentation des émissions de CO2 en 2023 dans sa mise à jour annuelle sur les émissions mondiales et la contribution du Clean Energy Market Monitor, un nouveau communiqué consacré au marché de l’énergie propre, de plus en plus significatif et influençant les émissions, en particulier celles des pays développés qui les adoptent avec plus de conviction.

Malgré l’augmentation de 410 millions de tonnes de CO2, portant le total annuel à 37,4 milliards de tonnes, les chiffres de l’année dernière sont meilleurs que ceux enregistrés en 2022, lorsqu’il y avait eu une augmentation de 490 millions de tonnes. Cette baisse, comme l’explique l’AIE, est due à l’expansion des sources d’énergie renouvelable, en particulier le photovoltaïque (solaire) et l’éolien. L’agence fait également référence à l’énergie nucléaire – qui fait encore l’objet de débats – et à la contribution des véhicules électriques, dont la part continue d’augmenter considérablement. « Sans les technologies énergétiques propres, l’augmentation des émissions de CO2 au cours des cinq dernières années aurait été trois fois plus importante », explique l’AIE.

L’augmentation des émissions de CO2 en 2023 aurait été nettement inférieure si une « pénurie exceptionnelle d’énergie hydraulique due à des sécheresses extrêmes » ne s’était pas produite, touchant notamment la Chine et les États-Unis, ainsi que de nombreuses autres économies avancées. Avec une réduction du débit des rivières – nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé avec le Po en 2022 – les centrales hydroélectriques ont pu injecter beaucoup moins d’énergie dans les réseaux nationaux, qui ont dû compenser cette pénurie en utilisant davantage de combustibles fossiles. Sans le problème de la sécheresse, l’une des principales conséquences du réchauffement climatique, les émissions de CO2 en 2023 auraient été inférieures de 40 %. Par conséquent, par communiqué à 2022, il y aurait eu une amélioration nettement plus vertueuse.

Nous rappelons que le dioxyde de carbone est le principal moteur de l’effet de serre et, depuis la révolution industrielle, il a entraîné une augmentation de la température moyenne mondiale d’environ 1,2 °C. Mais en 2023, l’année la plus chaude de tous les temps, la température moyenne était de 1,48 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, une valeur proche du seuil critique au-delà duquel nous connaîtrons les effets les plus dramatiques et irréversibles du changement climatique. Selon une récente étude, nous pouvons encore émettre environ 250 milliards de tonnes de CO2 avant de dépasser ce seuil de manière définitive ; étant donné que nous en émettons chaque année un peu moins de 40 milliards, il nous reste environ 6 ans.

Les données de l’AIE sont encourageantes d’un côté, compte tenu de la moindre augmentation des émissions par communiqué à 2022 et de la réduction de la demande de combustibles fossiles, mais les graves problèmes causés par la crise climatique en cours – tels que la sécheresse extrême déjà mentionnée – limitent néanmoins les mesures positives liées aux sources d’énergie renouvelable. L’espoir est que les initiatives signées lors de la COP28 à Dubaï, qui s’est tenue à la fin de l’année dernière, puissent effectivement se traduire par une réduction encore plus nette et décisive des émissions, surtout de la part des principaux pays polluants.