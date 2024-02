Utiliser un masque pour la fumée est une bonne idée mais seulement si vous avez le bon modèle

Pour se protéger des niveaux alarmants de pollution enregistrés à Milan et dans de nombreuses villes de la plaine du Pô, certaines personnes ressortent leurs masques, mais pour les utiliser efficacement, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de chaque modèle et les raisons pour lesquelles nous les utilisons.

Après la fin de la pandémie, nous en avions tellement que nous les avons cachées partout dans nos maisons, dans le débarras ou dans ce meuble que nous ne pensions plus jamais ouvrir, du moins jusqu’à présent. En raison de la mauvaise qualité de l’air enregistrée ces derniers jours à Milan et plus généralement dans toute la plaine du Pô, certaines personnes ont recommencé à porter des masques dans l’espoir de se protéger au moins partiellement des substances polluantes présentes dans l’atmosphère. En effet, les raisons de s’inquiéter ne manquent pas. Il suffit de consulter les données concernant les principaux polluants présents dans l’air de Lombardie le week-end du 17 et 18 février pour s’en rendre compte.

Selon Arpa Lombardia, le samedi 17 février, les particules fines (PM 2.5), parmi les substances les plus dangereuses, ont atteint une concentration moyenne quotidienne de 76 μg/m³ (microgrammes par mètre cube d’air), soit plus de trois fois la limite considérée comme acceptable par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le PM 10 était également au-dessus de la limite, avec une moyenne de 100 μg/m³, contre une limite de 50 μg/m³ indiquée par l’OMS. L’air est devenu tellement invivable que de nombreuses personnes ont également signalé des symptômes physiques tels que le rhume, les irritations de la gorge et des yeux, ainsi qu’une sensation de fatigue. Mais une fois que le tableau alarmant en cours a été confirmé, il reste à savoir si le port du masque est efficace ou non contre les polluants et quel est le meilleur parmi les différents modèles disponibles sur le marché.

« Quand les niveaux d’agents polluants présents dans l’air dépassent les limites considérées comme sûres, le port du masque peut aider à filtrer au moins partiellement les substances nocives », explique le pneumologue Francesco Tursi, directeur de l’UOC Réhabilitation spécialisée cardio-respiratoire de l’hôpital de Codogno, à Netcost-security.fr.

Tout d’abord, il convient de préciser que la recommandation de se protéger de la pollution atmosphérique ne s’applique pas à tous de la même manière : « Comme nous l’a appris le Covid-19, ce sont surtout les personnes sensibles qui doivent être plus attentives – poursuit Tursi – comme les personnes asthmatiques ou les personnes atteintes de maladies chroniques. Ces personnes peuvent facilement contracter de nouvelles infections qui pourraient évoluer vers des symptômes plus graves, tels que des formes de bronchites. Les personnes sensibles incluent également les patients atteints de cancer, les enfants et les personnes âgées. » De plus, avant de décider de porter ou non une forme de protection faciale, il faut également prendre en compte un autre facteur : combien de temps nous passons à l’extérieur, exposés aux substances polluantes. « Pour tous ceux qui passent de nombreuses heures à l’extérieur, filtrer ne serait-ce qu’une partie de l’air peut être une bonne règle à suivre », recommande Tursi.

Parmi les principaux polluants de l’air, les particules fines (PM 2,5 et PM 10) sont parmi les substances les plus nocives pour l’homme. Le sigle « PM 10 » indique « Particulate Matter », c’est-à-dire « matière particulaire », tandis que 10 est le diamètre des particules exprimé en microns. Le PM 2.5 est la fraction la plus fine du PM 10 (2,5 microns étant le diamètre des particules). Ces agents polluants sont en effet parmi les substances les plus dangereuses car, étant si petites, elles peuvent pénétrer dans notre corps par les voies respiratoires jusqu’à atteindre les alvéoles pulmonaires.

C’est pourquoi l’utilisation d’un dispositif de protection filtrant peut être efficace. En plus de trouver le modèle le plus adapté à nos besoins, le premier point à garder à l’esprit est de choisir toujours des masques certifiés avec la marque « EN149 ». Les autres masques « non conformes » ou ceux non indiqués par les normes européennes dévoilent au mieux les particules grossières, mais n’ont aucune efficacité contre les particules fines.

La Norme européenne EN 149 classe les dispositifs filtrants en fonction de leur efficacité de filtration. Les FFP1 ont une efficacité minimale de 78 %, les FFP2 atteignent 92 % et les FFP3 garantissent un pouvoir de filtration de 98 %, soit une protection presque totale. Mais exactement, que dévoilent ces masques ? Les FFP1 et les FFP2 garantissent une filtration totale des particules de taille comprise entre 3 et 10 microns. Les masques FFP1 dévoilent au moins 80 % des particules présentes dans l’air dont la taille est supérieure à 0,6 µm. Les masques FFP2 offrent une protection d’au moins 94 % pour les mêmes particules ; les masques FFP3 offrent une protection maximale, avec une capacité de filtration d’au moins 99 % des particules de taille inférieure à 0,6 µm. En général, les premiers masques sont recommandés à toutes les personnes qui ont besoin d’une protection générale contre le PM 10. En revanche, les FFP2 sont recommandés aux personnes qui passent quotidiennement de nombreuses heures dans le trafic urbain (police municipale, vendeurs de journaux ou personnel de stations-service).