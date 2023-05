Le problème d’antenne radar de Juice résolu dans l’espace

Cela a été communiqué par l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a réussi à déverrouiller l’antenne RIME lors du voyage de la sonde vers Jupiter.

Illustration de la sonde Juice dans le système jovien / Crédit : ESA

La sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) actuellement en route vers Jupiter et ses trois plus grosses lunes, Europe, Callisto et Ganymède, a enfin déployé son antenne radar après plus de trois semaines d’essais. Cela a été communiqué par l’Agence spatiale européenne (ESA) confirmant la libération complète de l’antenne RIME (Radar for Icy Moons Exploration), l’instrument, l’un des principaux du vaisseau spatial, qui sera utilisé pour sonder la surface et le sous-sol structure des lunes Les glaciers de Jupiter jusqu’à 9 km de profondeur. « RIME est l’un des 10 instruments à bord de Juice destinés à étudier l’émergence de mondes habitables autour des géantes gazeuses et la formation de notre système solaire », a déclaré l’ESA dans un communiqué.

Le problème d’antenne RIMA en route vers Jupiter

La mission Juice a été lancée le 14 avril et le problème avec RIME a été le seul accroc signalé lors de la phase de démarrage de la sonde, qui devrait durer deux mois. L’équipe du centre de contrôle de mission soupçonnait que l’échec du déploiement était dû à une broche empêchant l’antenne de se déployer complètement, ce qui a créé une certaine inquiétude. Cependant, l’équipe a travaillé sur un certain nombre de solutions, secouant Juice avec ses propulseurs et orientant la sonde de manière à ce qu’elle soit chauffée par la lumière du soleil.

Ces tentatives ont donné des résultats et au fil des jours l’antenne a montré des signes de mouvement, sans s’étendre complètement. Ce n’est que lorsque l’équipe a utilisé un dispositif appelé actionneur non explosif et situé dans le support coincé qu’« un choc s’est produit qui a déplacé la goupille de quelques millimètres, permettant à l’antenne de se déployer – explique l’ESA -. L’oscillation d’amortissement qui en résulte indique que l’antenne a été libérée, puis oscille d’avant en arrière avant de s’installer dans une position étendue et verrouillée.

Cependant, une dernière partie de l’antenne est restée pliée et la confirmation du déploiement complet n’est venue qu’après que l’équipe a actionné un autre actionneur dans le support, provoquant l’extension complète de RIME.

Une fois que Juice atteindra le système jovien en 2031, il étudiera Ganymède, Callisto et Europe de près lors d’une série de survols. Les astronomes pensent que ces trois lunes abritent des océans d’eau liquide sous leurs coquilles glacées. Si tout se passe comme prévu, Juice entrera en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire, en 2034. Ce sera un moment historique, car aucun vaisseau spatial n’a jamais mis en orbite une lune d’une planète au-delà de la Terre.

