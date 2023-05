Cygne décapité dans un port de Trieste : l’oiseau était là depuis quelques jours

La zone de protection marine de Miramare a signalé un crime horrible contre un cygne tuberculé, qui a été décapité dans un petit port du golfe de Trieste. L’oiseau lui rendait visite depuis quelques jours.

Le cygne muet qui fréquentait le port de Trieste. Crédit : Aire Marine Protégée de Miramare

Un merveilleux spécimen de cygne tuberculé (Cygnus olor) a été décapité dans un petit port de Trieste, où il traînait depuis quelques jours. La nouvelle a été diffusée sur Facebook par la zone de protection marine de Miramare, une zone protégée qui protège 120 hectares de mer dans le golfe de Trieste depuis 1986. Le corps du malheureux oiseau a été retrouvé non loin du château de Miramare, un bâtiment historique construit en musée. vers le milieu du XIXe siècle face au golfe du Frioul. Le petit port où le cygne a été tué est celui situé entre les quartiers de Trieste de Grignano et Santa Croce ; l’oiseau gisait sans tête sur le squero, ou le plan incliné utilisé pour remorquer de petits bateaux sur terre. Un peu plus loin, comme le précise l’Aire Marine Protégée de Miramare, la tache de sang a été retrouvée, évidemment à l’endroit où le crime odieux et dégoûtant a été commis.

La Società Nautica Grignano a remarqué l’animal mort et a immédiatement alerté l’AMP. Le corps du cygne a été retrouvé par l’ornithologue Paolo Utmar. « Suite à la découverte, nous n’avons pu qu’alerter le Service vétérinaire de l’Autorité sanitaire pour les vérifications légales nécessaires et appeler l’entreprise en charge de l’élimination de la carcasse. C’est une action horrible, que nous préférons ne pas commenter et dont nous vous épargnons les images, préférant partager avec vous une photographie de son vivant », a écrit l’Aire Marine Protégée de Miramare dans le post sur le réseau social .

Le pauvre cygne, comme indiqué, fréquentait la marina depuis quelques jours, embellissant de sa présence la belle étendue de mer du golfe de Trieste. De toute évidence, il n’avait pas compté avec la méchanceté des êtres humains, toujours prêts à faucher des vies innocentes pour un « divertissement » sadique et la cupidité.

Il n’est pas clair si des caméras sont pointées vers la marina, mais compte tenu de la présence de bateaux, cela ne peut être exclu. Il est donc possible que celui qui a commis cette atrocité ait pu être filmé. L’Aire Marine Protégée de Miramare rappelle que « la mise à mort d’animaux par cruauté et sans motif est un crime puni pénalement, avec un emprisonnement de 4 mois à 2 ans (art. 544 bis du Code pénal) ». C’est une peine légère qui devrait être considérablement augmentée pour empêcher des personnes sans cœur de commettre ces crimes contre la nature et la biodiversité. Bien qu’il ne soit pas en danger d’extinction comme beaucoup d’autres oiseaux, le cygne tuberculé est toujours une espèce protégée par la loi 157/92. Dans notre pays, il fréquente principalement les lacs et les rivières à courant lent, mais plusieurs spécimens sont présents dans les lagunes côtières d’eau saumâtre de la haute Adriatique.

