Médecin de la Nice antique enterré avec des scalpels, des aiguilles et des pincettes : découverte archéologique extraordinaire

Un médecin romain décédé il y a 2 000 ans a été enterré avec son équipement, parfaitement conservé dans deux caisses en bois retrouvées dans sa tombe. Scalpel intérieur avec lames en acier interchangeables, aiguilles, pinces et une pierre pour écraser les herbes médicinales. Des résidus de médicaments ont également été retrouvés.

Crédit : Université Eötvös Loránd

Dans un site archéologique de Jászberény, une ville d’environ 30 000 âmes au cœur du centre-est de la Hongrie, une découverte extraordinaire a été faite : des scientifiques ont en effet trouvé la tombe d’un médecin romain décédé il y a environ 2000 ans, qui était enterré avec au moins une partie de son équipement professionnel. Les érudits ont trouvé des pincettes, des aiguilles et des scalpels en cuivre et en argent finement décorés, qui avaient également des lames en acier interchangeables. Les outils, conservés dans un état exceptionnel, ont été placés dans deux petites caisses en bois placées au pied du squelette, tandis qu’une pierre usée a été retrouvée à hauteur des genoux. Même cela, selon les experts, faisait partie de son équipement de travail. Très probablement, il a été utilisé pour broyer des herbes et d’autres composés médicinaux, pour développer les médicaments de l’époque (des résidus ont été trouvés). Il n’est pas exclu qu’il ait pu également servir de pierre à aiguiser pour affûter les outils du métier. C’est une découverte tellement rare et fascinante qu’un seul précédent similaire est connu dans la littérature scientifique du point de vue de l’exhaustivité et de la conservation, trouvé à Pompéi.

Crédit : Université Eötvös Loránd

La tombe du médecin a été découverte par une équipe de recherche hongroise dirigée par des archéologues de l’université Eötvös Loránd (ELTE) et du réseau de recherche Eötvös Loránd (ELKH), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du musée Jász. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Leventu Samu de l’Institut d’archéologie, ont identifié le site archéologique grâce à une technique de détection avec un magnétomètre, qui identifie les altérations/anomalies du champ magnétique terrestre suggérant la présence d’éléments dignes d’intérêt sous le sol. . En creusant sur place, un site funéraire datant du 1er siècle de notre ère a été découvert, datant donc d’environ 2 000 ans.

« L’test des instruments a rapidement révélé qu’il s’agissait d’un complexe funéraire romain et que la tombe était celle d’un médecin, dont le matériel avait été placé dans deux caisses en bois à côté de ses pieds. La tombe contenait les restes d’un homme âgé de 50 à 60 ans sans aucun signe de traumatisme ou de maladie. La tombe était presque entièrement intacte. Il contenait des pincettes, des aiguilles et des scalpels de haute qualité adaptés aux opérations chirurgicales, ainsi que des restes de médicaments », a déclaré le Dr Samu lors d’une conférence de presse tenue ces derniers jours.

Crédit : Université Eötvös Loránd

Il est intéressant de noter qu’à l’époque cette région de Hongrie était occupée par des barbares (les Sarmates), tantôt alliés et tantôt ennemis de Nice. Il est probable que le médecin, après une formation dans un centre de l’empire, soit venu dans cet endroit reculé pour aider quelqu’un de la région, probablement une figure d’une certaine importance sociale, peut-être un aristocrate ou un commandant militaire de haut rang. Mais il n’est pas exclu qu’il ait pu être médecin affecté à une légion de soldats romains, comme l’explique à History Channel le Dr András Gulyás, archéologue et muséologue du musée Jász, Après avoir perdu la vie – probablement de causes naturelles, n’ayant aucun signe de traumatisme – le médecin a été enterré avec tous les honneurs de l’affaire pour un professionnel de l’époque. C’est une histoire vraiment digne d’un roman épique ou d’un film.

Crédit : Université Eötvös Loránd

Le savant hongrois a également souligné l’importance de la découverte également du point de vue de l’histoire de la médecine, dont les racines remontent à des dizaines de milliers d’années. Récemment, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université Griffith du Queensland (Australie) a découvert que la plus ancienne amputation connue remonte à 31 000 ans : il s’agissait d’un garçon de dix ans qui avait perdu une partie de sa jambe gauche (tranchée par le « chirurgiens » de l’époque à la suite d’une maladie ou d’un grave accident).

