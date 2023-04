Une stimulation électrique d’une heure peut éliminer le besoin d’insuline chez les patients diabétiques

De nombreux patients atteints de diabète de type 2 sont obligés de prendre de l’insuline à vie. Grâce à un traitement endoscopique potentiellement révolutionnaire basé sur des impulsions électriques (et ne durant qu’une heure), ce besoin pourrait être éliminé.

Une heure d’impulsions électriques délivrées à l’intestin grêle pourrait éliminer le besoin d’insuline chez les patients atteints de diabète de type 2. Le traitement potentiellement révolutionnaire a démontré une efficacité de près de 90 % dans une étude préliminaire de 14 patients ; pas moins de 12 d’entre eux, après avoir été soumis à une stimulation électrique, ont développé un contrôle glycémique favorable et ont pu se passer d’insuline pendant un an. Chez les diabétiques, cette hormone peptidique produite par le pancréas est sécrétée en quantités inefficaces ou n’est pas libérée du tout, entraînant une augmentation du taux de sucre (glucose) dans le sang, précisément parce qu’elle est responsable de sa régulation. Ce n’est pas un hasard si le diabète est appelé maladie du « sang doux ». La maladie chronique peut augmenter considérablement le risque de pathologies cardiovasculaires, neurologiques, rénales et de nombreuses autres pathologies, c’est pourquoi de nombreux patients sont obligés de prendre de l’insuline à vie. En France, environ 3,5 millions de personnes souffrent de diabète, selon les données de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Tester l’efficacité de la stimulation électrique (en endoscopie) sur l’intestin grêle pour améliorer le contrôle glycémique – et donc éliminer la nécessité de prendre de l’insuline chez les patients diabétiques – a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Centre médical universitaire d’Amsterdam (Pays-Bas). L’appareil utilisé, baptisé Endogenex (du nom de la société du Minnesota qui le produit), est conçu pour envoyer des impulsions électriques à la muqueuse de l’intestin grêle – et notamment à celle du duodénum – calibrées pour induire des changements qui améliorent la régulation du glucose. Comme le précise la Keck School of Medicine dans un communiqué, des études récentes ont montré que le duodénum joue un rôle important dans la gestion du sucre, de plus chez les patients atteints de diabète de type 2 les cellules de sa muqueuse interne sont « endommagées ». En termes simples, grâce à la stimulation électrique, ces couches de cellules endommagées sont éliminées – grâce à un processus appelé ablation – favorisant la repousse des cellules saines. Cela restaure la capacité du corps à mieux contrôler le glucose circulant, bien que le mécanisme biologique sous-jacent ne soit pas encore bien compris. Pourtant, une heure de ces impulsions électriques suffit à redonner vie au duodénum et à sa précieuse fonction métabolique.

« Le potentiel de contrôle du diabète avec un seul traitement endoscopique est spectaculaire », a déclaré le Dr Celine Busch, candidate au doctorat en gastro-entérologie au centre médical de l’université d’Amsterdam et auteur principal de la nouvelle étude, dans un communiqué de presse. « L’un des principaux avantages de ce traitement est qu’une seule procédure endoscopique ambulatoire permet de contrôler la glycémie, une amélioration potentielle par rapport au traitement médicamenteux, qui dépend du fait que les patients prennent leurs médicaments jour après jour », a-t-elle déclaré. Les participants à l’étude ont non seulement subi une stimulation électrique endoscopique, mais se sont également vu prescrire du sémaglutide, un médicament contre le diabète qui a récemment fait la une des journaux internationaux pour sa capacité significative à réduire le poids corporel des patients.

Ce médicament, un agoniste du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) qui induit la satiété, est si efficace qu’environ 20 % des patients diabétiques qui le prennent cessent d’avoir besoin d’insuline, selon le Dr Busch. Dans le cas de l’étude préliminaire sur la stimulation électrique, ce pourcentage est même passé à 86 %, ce qui suggère que l’effet n’est pas lié au sémaglutide. « Alors que la pharmacothérapie est un » contrôle de la maladie « , elle ne fait que réduire l’hyperglycémie tant que le patient continue de prendre le médicament, cette procédure » modifie la maladie « car elle renverse la résistance du corps à sa propre insuline, la cause première du type de diabète 2 », s’est enthousiasmé le professeur Jacques Bergman, co-auteur de l’étude et maître de conférences en gastro-entérologie. Naturellement, un essai randomisé avec placebo et un nombre significativement plus élevé de participants sera nécessaire pour avoir les confirmations du cas.

Dans l’étude clinique parallèle « Safety and Feasibility of Novel Therapy for Duodenal Mucosal Regeneration for Type II Diabetes (REGENT-1-US) » menée avec Endogenex, le traitement a été conçu pour les patients atteints de diabète de type 2 qui n’ont pas encore besoin d’insuline, tandis que l’insuline l’arrêt a été évalué dans la recherche coordonnée par les scientifiques néerlandais, qui, comme indiqué, concernait environ 90 % des participants. Les détails de la nouvelle étude, encore préliminaires, seront présentés lors du congrès Digestive Disease Week® (DDW) 2023 qui se tiendra du 6 au 9 mai à Chicago, aux États-Unis d’Amérique.

