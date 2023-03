Un vaisseau-mère extraterrestre pourrait se trouver dans le système solaire, selon un responsable du Pentagone

Un responsable du Pentagone et un astronome de l’Université de Harvard pensent qu’un vaisseau-mère extraterrestre pourrait être présent dans le système solaire. Le vaisseau spatial libérerait de petites sondes pour étudier des planètes rocheuses comme la nôtre.

Un vaisseau-mère extraterrestre capable de répandre de petites sondes sur Terre pourrait être caché quelque part dans le système solaire, à l’abri des regards indiscrets. C’est ce que suggère un document rédigé par le Dr Abraham Avi Loeb, un astronome du département d’astronomie de l’Université de Harvard, et par Sean M. Kirkpatrick, un fonctionnaire du Pentagone, le département américain de la Défense. Loeb a fait la une des journaux internationaux à plusieurs reprises pour ses études sur Oumuamua, le mystérieux « visiteur interstellaire » qui a traversé le système solaire en 2017, tandis que Kirkpatrick est le directeur du All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) du Pentagone, une section du Département de Defence (DoD) mis en place pour enquêter sur les centaines d’OVNIS – ou plutôt UAP, acronyme de phénomènes aériens non identifiés – qui ont récemment été aperçus dans le ciel des États-Unis.

En 2021, le renseignement américain a présenté au Congrès un rapport très attendu sur les PAN, pour environ la moitié desquels il n’y a pas d’explication claire, par exemple en raison de manœuvres « impossibles » et de systèmes de propulsion non détectables par les capteurs traditionnels. L’hypothèse la plus plausible est qu’il s’agit d’artefacts d’instrumentation ou de technologie militaire expérimentale, des États-Unis eux-mêmes (peut-être pas détectés par tous les départements) ou de pays étrangers essayant de voler des informations, mais elle n’a jamais fermé le tout la conduit à la possibilité qu’ils pourraient être des véhicules extraterrestres. C’est exactement là qu’intervient l’étude de Loeb et Kirkpatrick, selon laquelle un vaisseau-mère extraterrestre « caché » dans notre système pourrait être exploré grâce à de petites sondes comme des drones, qu’ils appelaient « graines de pissenlit » (ou pissenlit).

L’hypothèse est que cet engin spatial a peut-être effectué une trajectoire similaire à celle de l’astéroïde Oumuamua – dont l’accélération inhabituelle vient d’être expliquée – et laissé derrière lui, sous l’attraction gravitationnelle ou grâce à une certaine aptitude à la manœuvre, une multitude de ces sondes. Le but serait d’étudier les planètes rocheuses du système solaire telles que Vénus, Mars et évidemment la Terre, qui à grande distance pourraient toutes apparaître très intéressantes du point de vue des ressources potentielles. Ce n’est qu’à un regard « plus proche » et plus profond que la Terre montrerait les signatures spectrales de l’eau. Sur des planètes comme la nôtre, ces sondes, selon les auteurs de l’étude, pourraient utiliser la lumière du soleil pour recharger leurs batteries et utiliser l’eau comme carburant. Ils seraient en effet capables de se déplacer sans distinction dans l’espace, dans l’atmosphère d’une planète et même dans l’eau. Curieusement, parmi les PAN les plus mystérieux, il y a un objet sphérique capable de voler et de plonger, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Mais pourquoi une civilisation extraterrestre viendrait-elle visiter les planètes du système solaire ? Selon les chercheurs, il pourrait y avoir deux raisons possibles ; celui de prélever des matières premières sur des surfaces à des fins d’autoréplication ou pour de simples questions d’exploration scientifique, un peu comme nous le faisons avec nos sondes. Il est intéressant de noter que selon les auteurs du document les extraterrestres ne viendraient pas s’intéresser à nous, l’espèce humaine. Étant donné que de nombreuses étoiles de la Voie lactée sont plus anciennes que le Soleil, il est en fait possible que le vaisseau-mère soit entièrement automatisé et que la civilisation extraterrestre qui l’a construit soit même éteinte. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, dont certaines sont résolument imaginatives, mais après tout jusqu’à ce que nous ayons une explication claire et définitive pour tous les PAN, le volet science-fiction continuera de nous taquiner l’esprit. Les théories du vaisseau-mère ont été publiées dans l’article Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :