Apple supprime l’émulateur Game Boy iGBA de l’App Store en raison de violations des droits d’auteur

Il est apparu aussi vite qu’il a disparu. Ce week-end, il a été annoncé qu’un émulateur Game Boy pour iPhone était disponible sur l’App Store. Quelques heures plus tard, Apple a supprimé l’application en invoquant du spam et des violations de droits d’auteur. Mais si le OK avait été donné, qu’est-ce qui a changé ?

L’idée était très intéressante et séduisait de nombreux utilisateurs. Fondamentalement, on pensait qu’en raison du changement de paradigme imposé par l’UE, Apple pourrait faciliter l’introduction du premier émulateur de jeu disponible pour iPhone et iPad. Ainsi, a-t-il déclaré, avec iGBA, il est devenu possible de charger et de lire des ROM téléchargées sur l’appareil – ce qui n’était pas légalement possible depuis environ deux semaines.

Et en réalité, Apple est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune légalité dans l’application et ce qu’elle mettait à disposition.

Game Boy iGBA : spam et droits d’auteur… évoqué Apple

Quelques heures après le lancement, la société de Cupertino a annoncé qu’elle avait supprimé l’émulateur Game Boy iGBA de l’App Store pour violation des directives de test des applications de la société liées au spam (section 4.3) et aux droits d’auteur (section 5.2), mais n’a fourni aucune information spécifique. détails.

iGBA était une version copiée de l’application open source GBA4iOS du programmeur Riley Testut, qui a longtemps été distribuée en dehors de l’App Store. L’émulateur est arrivé en tête des classements de l’App Store après son lancement ce week-end, mais les utilisateurs des réseaux sociaux se sont plaints que l’application était une copie flagrante, couverte de publicités.

Apparemment, Apple a approuvé une imitation de GBA4iOS. Je n’ai donné la permission à personne de faire cela, mais maintenant c’est en haut des préférences (même s’il est plein de publicités + de suivis). Il a plaisanté en disant qu’il était « très heureux qu’App Test existe pour protéger les consommateurs contre les escroqueries et les arnaques comme celle-ci ».

» A déclaré Testut, dans un article sur Threads, samedi dernier.

Il n’est pas clair si Apple a supprimé iGBA car il a estimé que l’application avait piraté GBA4iOS. Malgré les demandes de précisions de la part de l’entreprise, Apple n’a pas encore fait de commentaire.

Que fait l’iGBA ?

iGBA permet aux utilisateurs d’iPhone jouez à des jeux Game Boy en chargeant des ROM gratuites téléchargés sur le Web. Vous pouvez trouver des ROM en ligne pour une grande variété de jeux, y compris ceux des franchises populaires Pokémon et The Legend of Zelda.

L’émulateur peut toujours être utilisé par ceux qui l’ont installé sur leur iPhone avant sa suppression de l’App Store.

Sur son site Web d’assistance client américain, Nintendo déclare que le téléchargement de copies piratées de ses jeux est illégal. On ne sait pas si Nintendo a envoyé une plainte à Apple concernant iGBA et si cela a pu être un facteur dans la suppression de l’application.

iGBA est apparu sur l’App Store un peu plus d’une semaine après qu’Apple a mis à jour ses directives de test des applications pour autoriser les « émulateurs de consoles de jeux rétro », mais il est inévitable qu’on ne sache toujours pas exactement ce qu’Apple autorisera après la suppression immédiate de l’application.

Quant à Testut, il a créé un autre émulateur de jeu Nintendo appelé Delta, distribué en dehors de l’App Store. Delta sera également disponible sur le marché d’applications alternatif de Testut, AltStore, pour les iPhones dans l’UE.

Il n’est pas explicite si l’intention sera de rendre Delta disponible sur l’App Store après le changement des règles.