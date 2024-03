iOS 17.4 apporte de nouvelles données sur la batterie de l’iPhone – découvrez comment les vérifier

iOS 17.4 approche à grands pas et apportera de nombreuses nouveautés. Parmi eux se trouvent de nouvelles données que l’utilisateur peut consulter sur l’état de la batterie. Voici comment en savoir plus sur la batterie de votre iPhone.

Avec l’arrivée d’iOS 17.4, nous assisterons à une mise à jour importante pour l’iPhone. Il y a de nombreuses nouveautés dans cette nouvelle version, notamment la nouvelle possibilité d’installer des stores d’applications autres que l’App Store pour les utilisateurs de l’Union européenne. Cependant, il existe une autre nouveauté quelque peu particulière en ce qui concerne la dégradation de la batterie de l’iPhone.

Dans cette version, nous trouvons de nouvelles informations sur la batterie de l’iPhone 15 qui nous permettent enfin de comprendre comment fonctionne la détérioration, en apportant plus de contexte. Cela s’ajoute à une récente étude Apple qui apporte de bonnes nouvelles sur l’usure de la batterie.

Comment vérifier l’état de la batterie sur un iPhone avec iOS 17.4

Le processus de vérification de l’état de la batterie est connu sous le nom de Battery Health and Charging dans iOS. Il existe une manière identique de le visualiser sur tous les modèles depuis iOS 12, même si les informations obtenues sur les modèles plus récents changent légèrement.

Sur iPhone 14 et versions antérieures

Cette fonctionnalité ayant été introduite il y a quelques années, tous les iPhone compatibles avec iOS 12 l’ont par défaut. Par conséquent, tous les modèles à partir de l’iPhone 5s peuvent être interrogés de la même manière (y compris l’iPhone SE).





Pour avoir accès à ces options maintenant :

Aller aux paramètres;

Section batterie ;

Appuyez sur Batterie et état de charge.

Une fois cela fait, vous verrez des informations telles que la capacité maximale, qui fait référence à l’état de la batterie. Celui-ci est présenté sous forme d’un pourcentage qui commence à 100 % et diminue à mesure qu’il se détériore.

Ce qui est considéré comme normal, c’est qu’il se situe entre 80 % et 100 %, tandis que s’il est de 79 % ou moins, cela signifie que la batterie s’est déjà beaucoup dégradée et qu’il est recommandé de la remplacer.

De plus, dans certains modèles, nous pouvons également trouver ce que l’on appelle une charge optimisée, qui est le « coupable » qui fait souvent que l’iPhone ne charge que jusqu’à 80 %. Sur la base de nombreuses études, Apple et d’autres fabricants ont établi que la plus grande détérioration des batteries au lithium se produit en fin de recharge, qui varie de 80 % à 100 %.

Par conséquent, l’activation de la fonction de charge optimisée réduit l’impact, permettant à l’iPhone de savoir automatiquement, en fonction de nos habitudes de charge, quand nous aurons besoin du téléphone et en retardant cette partie de la charge. Par exemple, si nous le chargeons la nuit, il peut atteindre 80 % à 4 heures du matin et arrêter de charger jusqu’à 6 h 30, de sorte que lorsque notre alarme sonne à 7 heures du matin, elle est déjà à 100 %.

Contrairement à ce que nous verrons pour l’iPhone 15, il n’y a pas d’informations sur le cycle de batterie pour l’iPhone 15. Cependant, il existe un moyen de vérifier les cycles de charge de n’importe quel iPhone à l’aide d’une astuce simple dont nous discutons en détail dans l’article associé.

Sur iPhone 15…

Dans les derniers modèles d’iPhone, ce n’est pas le processus qui change, mais plutôt les informations que nous recevons.

Les étapes à suivre sur les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont donc identiques :

Cependant, les informations que nous avons trouvées sont différentes de celles des autres iPhones et également de celles de l’iPhone 15 avec iOS 17.3.1 et versions antérieures. Tout d’abord, on remarque que, dès qu’on entre dans la section Batterie, on peut trouver une légende qui nous indique si l’état de la batterie est normal ou non.

En plus de revoir si l’état est normal ou le pourcentage de santé de la batterie (ce qui implique également que 80% à 100% est normal), on retrouve des données sur le nombre de cycles de charge de l’iPhone. Autrement dit, combien de fois une recharge a été effectuée de 0 à 100 %. Ce n’est pas vraiment nouveau, car c’était déjà visible avant iOS 17.4, mais il fallait ensuite que l’utilisateur se rende dans Paramètres > Général > Informations.

Dans tous les cas, l’idée centrale est de donner plus de contexte aux informations sur la batterie, en fournissant non seulement les cycles de charge, mais aussi les dates, afin que nous puissions mieux comprendre si le pourcentage de santé est normal ou non.

La batterie de l’iPhone 15 se dégrade plus lentement

Comme nous le savons déjà, les batteries se dégradent, que cela nous plaise ou non. Cette dégradation est provoquée par plusieurs éléments comme les températures auxquelles l’appareil est exposé, mais surtout le nombre de recharges (cycles) qui ont été consommées.

En regardant iOS 17.4, Apple a révélé une étude qui indique une moindre dégradation des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max.

Ce n’est pas qu’elles soient devenues comme par magie de meilleures batteries ou qu’elles ne se dégradent pas. Apple a précédemment déclaré que tous ses iPhones récents disposaient d’une batterie capable de 500 cycles à au moins 80 % de sa capacité. Cependant, de nouvelles études ont récemment montré que l’iPhone 15 possède deux fois plus de cycles que les modèles précédents : 1 000 cycles.

Ainsi, alors que, par exemple, avec un iPhone 14, il est possible d’atteindre 500 cycles de charge et que l’état de la batterie est d’environ 80 %, on suppose que l’iPhone 15 avec 500 cycles résistera bien mieux. Une charge de 80 % ne sera atteinte qu’après environ 1 000 cycles. C’est à ce moment-là (quand il est inférieur à 80 %) qu’Apple recommande de remplacer la batterie.