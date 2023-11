Six Raisons Pour Lesquelles Google Bard Prend l’Avantage dans la Bataille de l’IA

Initialement, Google Bard présentait certaines lacunes, mais il semble que Google a investi dans son développement, en en faisant un modèle linguistique fiable et fréquemment utilisé pour vous. Bien qu’aucun modèle linguistique ne soit parfait, il est impressionnant de voir comment il est devenu un compagnon précieux dans vos tâches, surpassant d’autres alternatives telles que ChatGPT et Bing Chat dans votre utilisation.

Il est important de savoir que votre préférence pour Google Bard est basée sur une comparaison avec la version gratuite de ChatGPT. Les améliorations apportées à GPT-4 pourraient en effet apporter des capacités améliorées, mais il est intéressant de noter que, dans le paysage actuel des modèles linguistiques gratuits, Google Bard se distingue comme votre choix préféré. Vos observations sur ses forces et sa fiabilité sont précieuses pour comprendre les préférences des utilisateurs dans le domaine en évolution des modèles linguistiques.

Google Bard permet un accès gratuit à Internet pour fournir des résultats rapides

La version gratuite de ChatGPT, bien que puissante, est limitée à des connaissances préexistantes jusqu’à sa dernière date de formation en janvier 2022. L’option d’accéder à Internet et de recevoir des mises à jour est disponible dans ChatGPT Plus, basé sur un abonnement, comme vous l’avez souligné à juste titre. L’équilibre entre l’offre d’un service gratuit et d’un modèle par abonnement est un défi pour garantir l’accessibilité des utilisateurs tout en assurant le développement de ces outils. Il est judicieux de tenir compte des aspects pratiques des besoins et des préférences des utilisateurs dans le contexte des modèles de tarification des modèles linguistiques.

Google Bard, comme d’autres grands modèles linguistiques (LLM), utilise sa vaste base de connaissances pour générer des réponses et fournir des informations de manière conversationnelle. Sa conception repose sur la combinaison de la compréhension du langage et des capacités de recherche, offrant aux utilisateurs un outil capable de répondre de manière contextuelle aux requêtes. Cette approche la distingue des moteurs de recherche traditionnels et met en évidence l’évolution du paysage de l’IA conversationnelle et de la recherche d’informations. Il est fascinant de voir les différentes applications et fonctionnalités qui émergent dans le domaine des modèles linguistiques.

Google Bard fournit les sources des résultats qu’il fournit

La fonction de fourniture de la source d’information est en effet précieuse, notamment en ce qui concerne la recherche et la vérification des faits. La transparence dans la provenance des informations aide non seulement à comprendre le contexte de la réponse, mais permet également aux utilisateurs de vérifier l’exactitude des informations. Le problème de « hallucination » ou de génération d’informations incorrectes est un défi dans les grands modèles linguistiques. En offrant des sources, Google Bard renforce sa responsabilité et sa fiabilité, permettant aux utilisateurs de recouper et de valider les informations fournies. Cette transparence contribue à établir la confiance et la confiance dans les réponses générées par le modèle linguistique.

Permettez-moi de partager un exemple où un ami a rencontré des difficultés dans le cadre d’un devoir universitaire. Il avait du mal à trouver des informations en ligne sur une question particulière. En utilisant Google Bard, il a saisi la question et a demandé son origine. Étonnamment, Google Bard a non seulement identifié le manuel exact dont provenait la question, mais a également fourni un guide détaillé étape par étape. De plus, il a inclus un lien vers une version en ligne du manuel. Cette expérience met en valeur les capacités utiles et informatives de Google Bard, en en faisant un outil précieux pour les requêtes académiques.

Google Bard peut effectuer des recherches à l’aide d’images

Le modèle linguistique AI de Google offre une fonctionnalité unique qui le distingue : l’interaction avec les images. Contrairement à la version gratuite de ChatGPT, Google Bard permet aux utilisateurs de fournir une image et de recevoir des réponses liées à celle-ci. Bien que cette fonctionnalité soit disponible pour les utilisateurs payants sur d’autres plates-formes, elle est actuellement proposée sans frais supplémentaires. Cette capacité s’avère précieuse pour les tâches impliquant le traitement d’images ou l’extraction de texte à partir d’images, ajoutant une couche supplémentaire d’utilité à l’outil.

Google Bard facilite considérablement la programmation

Tant ChatGPT que Google Bard se sont révélés précieux pour faciliter les tâches de programmation. Bien que ChatGPT se soit avéré utile, notamment pour le dépannage, Google Bard s’est révélé impressionnant pour la programmation Python dans l’analyse et la représentation graphique de données. Notamment, Bard fait preuve d’une remarquable capacité à comprendre les corrections et à fournir des réponses précises, ce qui résout une limitation observée dans ChatGPT. Pour les personnes très impliquées dans la programmation Python pour les tâches liées aux données, Google Bard se révèle un outil extrêmement efficace, offrant une assistance fiable et des capacités améliorées pour la résolution de problèmes.

La capacité de Google Bard à fournir une sortie attendue pour du code de génération de graphiques à partir de sources externes améliore son utilité pour les tâches de visualisation des données. Cette fonctionnalité s’avère précieuse pour comprendre et modifier rapidement les graphiques. Bien que la version premium de ChatGPT, GPT-4, soit reconnue pour ses améliorations, Google Bard, accessible via Bing Chat, continue de surpasser ses concurrents dans des scénarios de programmation spécifiques, en en faisant un choix préféré pour certains besoins en programmation.

Google Bard peut servir de meilleur moteur de recherche

Google Bard, positionné comme un complément à Google Search, se distingue comme un excellent moteur de recherche grâce à sa capacité à accéder à des informations en temps réel et à l’ensemble d’Internet. Sa capacité à localiser des éléments spécifiques ou des discussions de niche sur des plateformes telles que Reddit améliore son utilité pour les utilisateurs recherchant des contenus en ligne diversifiés. Bien qu’il coexiste avec Google Search, son efficacité dans la recherche d’informations actuelles en réalité un compagnon précieux pour naviguer dans le paysage d’Internet.

Alors que Bard peut ne pas être parfait pour les chercheurs chevronnés de Google, il constitue un outil rapide et efficace pour trouver des informations spécifiques lorsque cela est nécessaire. Son accès Internet en temps réel le distingue de ChatGPT, qui ne dispose pas de la capacité de rechercher des informations actuelles en ligne. Bien que les chercheurs expérimentés préfèrent toujours les recherches manuelles, Bard offre une alternative pratique pour une recherche d’informations rapide.

Google Bard s’intègre à Gmail et à Docs

Google Bard offre une intégration transparente avec l’écosystème Google, permettant aux utilisateurs d’exporter directement les résultats vers Google Docs ou de rédiger des e-mails dans Gmail. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour des tâches telles que la relecture et la rédaction d’e-mails. Alors que des outils tels que ChatGPT sont utilisés à des fins similaires, l’intégration de Bard avec la suite Google offre un avantage supplémentaire aux utilisateurs de l’écosystème Google.

Contrairement à ChatGPT, qui peut nécessiter des modules complémentaires ou des plug-ins non officiels entraînant des coûts potentiels pour des fonctionnalités telles que l’intégration avec Google Docs ou Gmail, Bard offre de telles capacités gratuitement. Les utilisateurs peuvent exporter facilement les résultats vers Google Docs ou rédiger des e-mails dans Gmail sans avoir besoin de modules complémentaires supplémentaires, ce qui offre une solution rentable et pratique.

Notre avis

Alors que GPT-4 d’OpenAI pourrait présenter des avantages en raison de sa plus longue présence sur le marché de l’IA, cela a un coût d’environ 20 $ par mois pour un compte GPT Plus. En revanche, Google Bard se distingue comme une alternative gratuite et accessible dans le monde entier, en en faisant un excellent choix pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas faire de gros investissements financiers.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :