Découvrez la puissance de l’outil de conception d’IA de Microsoft dans Edge

L’outil de conception gratuit de Microsoft, appelé Designer, qui utilise l’intelligence artificielle, est maintenant largement accessible aux utilisateurs du navigateur Edge aux États-Unis. Cet outil vous permet d’utiliser la conception directement depuis le côté du navigateur Edge, vous pouvez donc créer des conceptions sans avoir besoin d’ouvrir un nouvel onglet ou un programme différent.

L’année dernière, Microsoft a introduit Designer, et en avril, ils ont annoncé qu’ils l’ajouteraient à Edge. Cette combinaison vous permet de créer diverses conceptions comme des publications sur les réseaux sociaux, des dépliants, des cartes de vœux et des invitations directement à partir de la barre latérale du navigateur Edge.

Comment fonctionne le Microsoft AI Designer

Lorsque vous saisissez une demande, l’intelligence artificielle du Designer vous montrera une grille d’idées de conception. Ces idées sont accompagnées de texte et d’une image. Vous pouvez modifier ces conceptions comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez remplacer une image, insérer une illustration ou choisir une police différente. L’outil utilise également la technologie DALL-E pour créer des images à partir de texte, et vous pouvez utiliser ces images dans votre conception.

Même si vous pouvez déjà trouver toutes ces fonctions dans l’application web séparée Designer de Microsoft, il y a un avantage à les avoir toutes ensemble dans Edge. Cette intégration facilite le transfert de vos créations vers des endroits tels que l’e-mail, Facebook ou Instagram sans avoir besoin d’ouvrir de nombreuses fenêtres différentes. Ce mouvement pourrait également aider le Designer d’Edge à rivaliser avec d’autres outils de conception gratuits tels que Canva, qui commencent également à inclure des capacités alimentées par l’IA.

Disponibilité du Microsoft Designer

Le Microsoft Designer est actuellement en phase de test, et il n’est pas certain quand il sera officiellement lancé. Pour utiliser l’outil, mettez à jour votre navigateur Edge, puis cliquez sur l’icône « plus » à l’extrême droite de votre écran. Ensuite, activez « Designer (Preview) » pour qu’il apparaisse dans la barre latérale.

En plus d’ajouter Designer à Edge, Microsoft a également apporté quelques modifications à Bing Chat dans le navigateur. Maintenant, le chatbot de Bing peut faire plus de choses lorsque vous lui demandez. Par exemple, il peut vous aider à organiser les onglets qui concernent un certain sujet ou obtenir un mot de passe à partir d’un autre navigateur.

