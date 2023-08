Xiaomi Smart Band 8 : date de sortie mondiale et prix

Xiaomi a prévu un lancement mondial très attendu pour le Smart Band 8, selon un dernier rapport. Cependant, il semble que les passionnés de fitness du monde entier devront faire preuve de patience car les expéditions ne devraient pas commencer avant octobre. Cela marque une attente de six mois depuis le lancement initial de l’appareil sur le marché intérieur de Xiaomi.

En avril dernier, Xiaomi a dévoilé le Smart Band 8, une impressionnante nouveauté dans sa gamme de trackers de fitness. Ce lancement a été suivi par l’introduction du Smart Band 8 Pro. Cependant, Xiaomi a choisi de garder ces deux appareils exclusifs à son public chinois pour le moment. Il est intéressant de noter que cette stratégie reflète l’approche passée de l’entreprise avec les générations précédentes de Mi Band et Smart Band, remontant jusqu’au Smart Band 7 et Smart Band 7 Pro de l’année dernière.

Les plans de lancement mondial de Xiaomi pour le Smart Band 8 : à quoi s’attendre

Une récente publication de Gadgets & Wearables suggère qu’un « grand distributeur polonais » a révélé le début des livraisons du Smart Band 8. Cependant, l’article ne cite pas de source fiable et ne divulgue pas l’identité du distributeur. Il est donc prudent de considérer ces informations comme de simples rumeurs jusqu’à ce que des preuves plus solides émergent.

D’après les informations rapportées, le Smart Band 8 devrait entamer son périple mondial le 4 octobre, une date qui coïncide avec l’arrivée de la série 13T de Xiaomi. Il est intéressant de noter que les caractéristiques complètes des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont déjà disponibles en ligne, et nous les avons déjà couvertes séparément. Bien que la date d’expédition du 4 octobre concerne initialement la Pologne, il est peu probable que Xiaomi limite une sortie dans la zone euro à un seul pays. Historiquement, Xiaomi tend à dévoiler ses lancements mondiaux quelques semaines avant que les unités ne parviennent aux consommateurs. Il est important de souligner que cette sortie semble se concentrer exclusivement sur le Smart Band 8, sans mention du Smart Band 8 Pro.

Dans un récent développement, Kacper Skrzypek a partagé des informations sur le distributeur polonais mentionné dans l’article de Gadgets & Wearables. X-Kom, tel qu’indiqué dans l’image accompagnant le tweet, prévoit de commencer les livraisons du Smart Band 8 le 3 octobre. C’est un jour plus tôt que précédemment rapporté. De plus, X-Kom a fixé le prix du Smart Band 8 à 199 PLN, ce qui équivaut à environ 45 € ou 49 $ US, TVA polonaise de 23 % incluse. Cela suggère que le Smart Band 8 pourrait potentiellement coûter moins de 40 $ US pour les consommateurs aux États-Unis.

En conclusion, les enthousiastes de Xiaomi du monde entier attendent avec impatience la sortie mondiale du Smart Band 8. Alors que les rumeurs vont bon train concernant la date exacte de sortie, les précédentes performances de Xiaomi suggèrent que nous pouvons nous attendre à une annonce officielle dans les semaines à venir. Restez à l’affût des mises à jour alors que Xiaomi se prépare à rendre son dernier tracker de fitness accessible à un public mondial.

Caractéristiques du Xiaomi Smart Band 8

– Écran tactile AMOLED Always-on de 1,62 pouces (192×490 pixels), 326 PPP, jusqu’à 600 nits de luminosité

– Bluetooth 5.1 se connectant aux appareils Android 6.0 et supérieurs, ainsi qu’à iOS 12.0 et supérieurs, NFC (uniquement dans l’édition NFC)

– Étanche jusqu’à 5 ATM, résistant jusqu’à 50 mètres d’eau

– Capteur de fréquence cardiaque optique et de saturation en oxygène dans le sang, capteur de mouvement à six axes

– Plus de 150 modes d’entraînement, y compris des cours professionnels tels que des parcours de course, un mode de course avec « running bean », un parcours de boxe somatosensorielle, etc.

– Suivi continu de la fréquence cardiaque, suivi continu de la saturation en oxygène dans le sang, ainsi que suivi du sommeil 24h/24 et 7j/7, suivi de la santé féminine, etc.

– Contrôles intelligents tels que le contrôle de la musique, le contrôle de l’appareil photo à distance, les réponses rapides aux messages, les alertes d’appel entrant

– Plus de 100 nouveaux cadrans avec prise en charge de l’AOD (Always-on Display), y compris le Mars Super Wallpaper

– Dimensions : 48 × 22,5 × 10,99 mm ; Poids : 27 g (avec bracelet)

– Batterie de 190 mAh offrant jusqu’à 16 jours d’autonomie en utilisation normale, temps de charge d’environ 1 heure.

