Face ID sur Mac ? Apple y pense !

Apple, le géant de la technologie qui a révolutionné le monde avec l’iPhone et l’iPad, se concentre maintenant sur l’introduction de Face ID sur Macs, à la fois sur les ordinateurs portables et de bureau. Une récente approbation de brevet laisse entendre la possibilité de l’intégration de cette technologie de reconnaissance faciale de pointe dans l’écosystème Mac. Cependant, même si cette évolution est excitante, il est important de ne pas s’attendre à des miracles pour le moment.

Le brevet, élégamment intitulé « Module de reconnaissance de lumière pour déterminer un utilisateur d’un dispositif informatique », souligne l’engagement d’Apple à améliorer la sécurité et la confidentialité de ses appareils, notamment à une époque où les utilisateurs se fient de plus en plus aux Macs pour effectuer de nombreuses tâches personnelles et sensibles. Ce brevet se penche principalement sur l’intégration de Face ID dans les MacBook, en utilisant une technologie innovante de reconnaissance de « motif de lumière ».

Apple explore l’intégration de Face ID sur les Macs

Le document décrit minutieusement le processus complexe de projection et de détection de lumière, impliquant un émetteur de lumière et un détecteur équipé pour reconnaître des motifs spécifiques. Mais il y a un hic – la mise en œuvre de cette technologie doit être en accord avec les contraintes des appareils élégants et fins d’Apple. Le brevet met l’accent sur la nécessité de mécanismes d’authentification compacts et minces, sans compromettre la précision.

A présent, vous vous demandez peut-être à propos de cette fameuse encoche qui est devenue synonyme de Face ID sur les iPhones. Eh bien, il semblerait que les MacBook se préparent également à l’arrivée de Face ID. Actuellement, l’encoche des MacBook ne cache guère plus que la webcam. Cependant, les capteurs TrueDepth, comprenant une caméra infrarouge, une caméra normale, des protecteurs de points, des capteurs de luminosité et des capteurs de proximité, occupent de l’espace. Apple s’efforce de réduire la taille de l’encoche, tout comme la transformation de l’encoche de l’iPhone en îlot dynamique. Le brevet explore même différentes formes pour dissimuler ces composants sur les Macs, telles que des cercles, des ellipses ou des formes polygonales.

Bien que le brevet se concentre principalement sur les ordinateurs portables, il est intéressant de noter qu’un dessin dans le document montre l’intégration de l’encoche Face ID dans un châssis de type iMac. Néanmoins, il est essentiel de se souvenir qu’obtenir un brevet ne garantit pas le lancement immédiat d’un produit. Apple explore continuellement diverses technologies et les dépôts de brevet ne sont qu’un aspect de leur processus d’innovation.

En tenant compte des déclarations antérieures d’Apple concernant l’extension de Face ID à d’autres appareils, cette évolution va dans le sens de leur trajectoire, tout comme l’évolution de Touch ID. Si cette technologie parvient effectivement sur les Macs, cela serait sans aucun doute un argument de vente supplémentaire, étant donné les solides fonctionnalités de sécurité de Face ID. Cependant, les consommateurs pourraient également se préoccuper d’une éventuelle hausse des prix, les Macs étant déjà considérés comme des appareils haut de gamme. Actuellement, le principal capteur biométrique sur les Macs est Touch ID, présent sur les claviers de la marque. L’avenir, semble-t-il, réserve une excitante combinaison de sécurité et d’innovation pour les utilisateurs de Macs.

Voici quelques avantages de Face ID sur les Macs :

Sécurité accrue : Face ID est une méthode d’authentification biométrique très sûre qui est difficile à falsifier. Cela rendrait les Macs plus sécurisés contre les accès non autorisés.

Confort : Face ID peut être utilisé pour se connecter aux Macs, effectuer des achats dans l’App Store et autoriser des paiements. Cela rendrait l’utilisation des Macs plus pratique.

Expérience utilisateur améliorée : Face ID peut être utilisé pour rendre les tâches sur le Mac plus naturelles et intuitives. Par exemple, les utilisateurs pourraient utiliser Face ID pour déverrouiller leur Mac d’un simple coup d’œil ou pour approuver des paiements avec un sourire.

Voici quelques défis de Face ID sur les Macs :

Coût : Face ID est une technologie plus coûteuse que Touch ID. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix des Macs équipés de Face ID.

Implémentation : Face ID nécessite un hardware spécialisé qui n’est pas actuellement disponible sur tous les ordinateurs Apple. Cela pourrait rendre difficile l’implémentation de Face ID sur les anciens Macs.

Préoccupations concernant la vie privée : Certains utilisateurs pourraient être préoccupés par les implications en matière de vie privée de Face ID. Apple devra répondre à ces préoccupations pour que Face ID soit un succès sur les Macs.

Dans l’ensemble, les avantages de Face ID sur les Macs l’emportent sur les défis. Face ID est une méthode d’authentification sûre, pratique et naturelle pour les utilisateurs de Macs. Il est probable que Face ID devienne une fonctionnalité standard sur les Macs à l’avenir.

