Samsung Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 démarre officiellement la vente en Chine

En juillet dernier, Samsung a officiellement lancé une nouvelle série de téléphones pliables comprenant le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Fold 5. Maintenant, l’entreprise a annoncé officiellement que ces téléphones portables seront mis en vente en Chine aujourd’hui. Le prix de départ du Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Fold 5 est respectivement de 7499 yuans (1042 $) et de 12999 yuans (1806 $).

Galaxy Z Flip 5

Selon l’annonce officielle, le Galaxy Z Flip 5 aura deux modèles. Les deux modèles utiliseront 8 Go de RAM, tandis que l’un aura 256 Go de stockage et l’autre aura 512 Go. Les prix des modèles sont indiqués ci-dessous :

8 Go + 256 Go – 7499 yuans (1042 $)

8 Go + 512 Go – 8499 yuans (1181 $)

Le Galaxy Z Flip 5 offre huit options de couleur. Les couleurs comprennent Ice Mint, Cloud Shadow Gray, Ice Rose Purple, Galaxy White, Polar Gray, Sea Wave Blue, Forest Green et Sunshine Yellow. Parmi ces options de couleur, les quatre dernières sont exclusives au Samsung Mall.

Le Galaxy Z Flip 5 est la dernière version du téléphone pliable de style clapet de Samsung. Il dispose d’un écran pliable de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels. Le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy et est fourni avec 256 Go / 512 Go de stockage interne. Il dispose également d’une batterie de 3 300 mAh et prend en charge la charge rapide de 25 W. L’une des fonctionnalités phares du Galaxy Z Flip 5 est son mécanisme de charnière. Samsung a amélioré la conception de la charnière pour la rendre plus durable et plus fluide à utiliser. Le téléphone dispose également d’un nouveau « mode Flex » qui vous permet d’utiliser le téléphone en position partiellement pliée, ce qui est utile pour prendre des photos ou passer des appels vidéo. Le Galaxy Z Flip 5 est disponible en trois couleurs : crème, vert et noir.

Galaxy Fold 5

Samsung révèle également les détails de vente du Galaxy Fold 5. Cet appareil a également deux modèles et tout comme le Flip 5, la différence réside dans l’option de stockage. Les deux modèles utilisent 12 Go de RAM, mais le stockage varie entre 512 Go et 1 To. Les prix de ces modèles sont indiqués ci-dessous :

12 Go + 512 Go – 12999 yuans (1806 $)

12 Go + 1 To – 14999 yuans (2084 $)

Le Galaxy Z Fold 5 offre cinq options de couleur. Les couleurs comprennent Ice Extract Blue, Yuye Black, Galaxy White, Polar Gray et Ocean Wave Blue. Les deux dernières sont exclusives au Samsung Mall.

Cet appareil est fourni avec un écran externe de 6,2 pouces et un écran interne de 7,6 pouces. La luminosité maximale des deux écrans atteint 1750 nits et il utilise une charnière ultra-fermée de marque Seiko. Le Galaxy Fold 5 est le dernier téléphone pliable de Samsung avec un format similaire à une tablette. Il dispose d’un écran pliable de 7,3 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 pixels. Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Il dispose également d’une batterie de 4 400 mAh et prend en charge la charge rapide de 25 W. Le Galaxy Fold 5 dispose d’une nouvelle conception de charnière plus durable que les modèles précédents. Il dispose également d’un affichage amélioré, plus lumineux et plus précis en termes de couleurs. Le téléphone est équipé de six caméras : trois à l’arrière, deux à l’intérieur et une sur la couverture.

Conclusion

Le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Fold 5 sont les derniers téléphones pliables de Samsung, et ils sont dotés de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cet appareil est un téléphone de style clapet avec une nouvelle conception de charnière et un « mode Flex » qui permet d’utiliser le téléphone en position partiellement pliée. Le Galaxy Fold 5 est un téléphone de type tablette avec une conception de charnière et un affichage améliorés. Les deux téléphones sont alimentés par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 et supportent la charge rapide de 25 W. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone et que vous souhaitez essayer la dernière technologie pliable, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Fold 5 valent vraiment la peine d’être considérés.

