Samsung a officiellement lancé le programme bêta de One UI 6

Samsung vient d’annoncer le lancement du programme bêta One UI 6. Pour le moment, le firmware bêta du système d’exploitation Android personnalisé est disponible pour la série Samsung Galaxy S23. Cela comprend le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra.

Mais ce ne sont là que les appareils avec lesquels Samsung prévoit de commencer. De plus en plus d’appareils seront bientôt ajoutés à la liste du programme bêta One UI 6. Et une fois que Samsung aura terminé la phase de test du système d’exploitation Android personnalisé, il lancera officiellement la version stable sur les appareils pris en charge.

En savoir plus sur le programme bêta One UI 6 de Samsung

La version bêta du firmware basé sur Android 14 est désormais disponible en Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud. Et si vous habitez dans l’une de ces régions et que vous possédez un appareil Galaxy S23, vous pouvez vous inscrire pour la version bêta via l’application Samsung Members. Samsung a également partagé quelques captures d’écran du système d’exploitation, qui sont attachées ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir sur les images, One UI 6 apporte une nouvelle interface utilisateur Quick Settings. Elle a été repensée pour offrir une expérience simplifiée. Une autre chose intéressante ici est qu’il y a un nouveau widget de l’appareil photo. Il vous permettra de choisir où les photos seront stockées avant de les capturer, vous offrant un meilleur contrôle sur l’organisation du stockage.

Le communiqué de presse officiel a mentionné la possibilité d’attribuer des fonds d’écran spécifiques à différentes routines et modes. Cela vous permettra de personnaliser l’apparence de One UI 6 selon vos préférences. De plus, il existe de nombreuses fonctionnalités de personnalisation. Et surtout, l’expérience utilisateur globale est fluide et sans tracas sur la nouvelle interface Samsung Android.

Vous vous demandez quels appareils recevront la version stable de One UI 6? Vous pouvez trouver la liste complète des appareils pris en charge sur ce lien.

