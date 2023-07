Batterie Xiaomi 13 Ultra testée par DxOMark, résultats corrects mais une grande déception pour le temps de chargement

Xiaomi offre depuis longtemps la charge rapide dans ses téléphones, et le Xiaomi 13 Ultra est simplement un autre téléphone avec une charge rapide. Cependant, les conclusions de DxOMark suggèrent que certains utilisateurs pourraient être déçus par le temps de charge du 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra lors du test de la batterie

Comparé à Apple et Samsung, la charge rapide de Xiaomi est toujours considérablement rapide, mais il semble que Xiaomi limite intentionnellement la vitesse de charge du 13 Ultra lors de la charge filaire, peut-être pour éviter la surchauffe. Le graphique de vitesse de charge de DxOMark montre que le téléphone consomme environ 80W de puissance au début de la charge filaire, puis il tombe à moins de 40W, entraînant une énorme réduction de la vitesse de charge.

Le téléphone a une consommation d’énergie d’environ 50W au début de la charge sans fil, tandis que la vitesse de charge ralentit après un certain temps, mais la vitesse de charge reste quand même au-dessus de 40W. La charge filaire du Xiaomi 13 Ultra est terminée en 49 minutes, tandis que la charge sans fil est terminée en 55 minutes.

Il n’y a qu’une différence minime de seulement 6 minutes entre la charge filaire et la charge sans fil, mais le Xiaomi 13 Ultra prend en charge une charge sans fil de 50W tandis que la charge filaire est de 90W, ce qui montre que Xiaomi charge intentionnellement le 13 Ultra lentement lors d’une séance de charge filaire.

Durée de vie de la batterie du Xiaomi 13 Ultra

Malgré la lenteur de la vitesse de charge, le Xiaomi 13 Ultra offre toujours une performance de batterie globale impressionnante. Le 13 Ultra se charge en réalité assez rapidement, mais ce n’est pas ce que tout le monde s’attendait à voir sur un fleuron chinois. En réalité, le 13 Ultra offre une charge sans fil plus rapide que le S23 Ultra. La charge sans fil du Xiaomi 13 Ultra est réalisée en seulement 55 minutes, tandis qu’il a fallu 1 heure et 21 minutes pour charger le S23 Ultra de manière filaire.

La vitesse de charge n’est pas la seule chose qui compte en matière de performance de la batterie, mais aussi le temps d’utilisation réel. Dans le classement de DxOMark pour la catégorie Ultra-Premium, le téléphone occupe la 11e position.

Le communiqué de DxOMark indique qu’en cas d’utilisation légère, le Xiaomi 13 Ultra peut durer 79 heures (2 heures et demie par jour), 56 heures en cas d’utilisation quotidienne de 4 heures, et 35 heures en cas d’utilisation intensive (7 heures par jour). Cela indique que le téléphone peut fournir plus de 7 heures d’écran par jour même dans des conditions d’utilisation sévères, grâce à sa batterie de 5000 mAh et à son processeur Snapdragon 8 Gen 2 efficace.

Le Xiaomi 13 Ultra se comporte mieux que la moyenne lors d’activités telles que l’écoute de musique, le visionnage de films ou les jeux. Cependant, un aspect où il pèche est sa performance GPS, qui est en dessous de la moyenne par communiqué aux autres téléphones.

Pour une analyse plus détaillée du test de batterie du Xiaomi 13 Ultra, vous pouvez visiter le site officiel de DxOMark ici : Test de batterie du Xiaomi 13 Ultra. N’oubliez pas de partager vos réflexions sur le Xiaomi 13 Ultra dans la section des commentaires !

