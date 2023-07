Date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système et plus encore de City Car Driving 2.0

Voulez-vous simplement conduire à travers la ville dans un jeu? Voulez-vous attendre aux passages cloutés, vous arrêter aux feux de circulation, utiliser correctement les clignotants et respecter les limites de vitesse? Si oui, alors il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez maintenant faire toutes ces choses dans le prochain jeu appelé City Car Driving 2.0.

Oui, City Car Driving est un jeu qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu de nombreuses vidéos courtes sur Facebook, Instagram, YouTube, et même sur TikTok où un créateur de contenu partage des clips amusants du jeu. Le premier jeu était plutôt bon et compte toujours un nombre décent de joueurs actifs à ce jour. Actuellement, avec la suite qui arrive bientôt, ce ne sera que mieux.

Actuellement, examinons les informations actuellement disponibles sur le jeu. Les développeurs doivent encore fournir des informations supplémentaires et nous mettrons à jour cet article dès qu’il y aura des informations concrètes sur le jeu.

Date de sortie de City Car Driving 2.0

City Car Driving 2.0 a été annoncé pour la première fois le 10 mai 2023. Le jeu est en développement depuis 2022 et devrait maintenant être publié au début de 2024. C’est un peu long à attendre, mais ça en vaudra la peine car les développeurs complètent, ajoutent des fonctionnalités et peaufinent le jeu.

City Car Driving 2.0 – Qui sont les développeurs?

La suite de City Car Driving est développée par Forward Development Ltd. Le jeu sera également publié par la même équipe. Le projet du jeu a initialement commencé avec Unreal Engine 4 mais est maintenant basculé vers Unreal Engine 5. Ce changement apportera de meilleurs graphismes ainsi qu’une meilleure manipulation et physique par communiqué au prédécesseur du jeu.

Bande-annonce et gameplay de City Car Driving 2.0

Concernant la bande-annonce du jeu, il y a un petit teaser qui vous montre les bases de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le jeu. Dans le teaser, nous voyons que le personnage peut se déplacer en vue à la première personne. Il regarde les différentes tâches qui lui sont envoyées sur son téléphone, puis part conduire la voiture et accomplir les tâches. Regardez le teaser du jeu ici.

En ce qui concerne le gameplay, nous voyons qu’il y aura une intelligence artificielle qui surveillera votre conduite sur la route. En respectant les règles de circulation, en utilisant les clignotants correctement et en adoptant en général un comportement de conducteur sur la route, vous devez vous assurer de ne pas perdre. La physique de conduite du jeu est réaliste et c’est une bonne façon pour les nouveaux conducteurs de jouer au jeu et de découvrir le monde réel.

Le jeu devrait avoir des changements météorologiques dynamiques et une alternance jour/nuit, ainsi que différents modes de jeu. Tout comme dans la vie réelle, vous pourrez emmener votre voiture à la station-service et la remplir du carburant dont elle a besoin. Vous devrez garer votre voiture à la station-service en fonction du côté où se trouve le réservoir de carburant. Vous pourrez également entrer dans les services de réparation pour réparer et entretenir votre voiture, ainsi qu’utiliser un service de lavage de voitures pour garder votre voiture brillante en permanence.

Configuration système requise pour City Car Driving 2.0

En ce qui concerne les autres plates-formes et les stores sur lesquels le jeu sera publié, nous ne sommes pas sûrs. Il n’y a pas encore d’informations sur les exigences minimales et recommandées du système. Cependant, nous pouvons simplement supposer que le jeu suivra les exigences système du précédent City Car Driving. Cependant, nous pouvons toujours supposer que le jeu devrait bien fonctionner en fonction des exigences système recommandées du jeu précédent. La page du jeu sur Steam est également disponible.

Exigences système recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3 ou AMD FX 4 séries

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon R7 250X ou Nvidia GeForce GTX 750

DirectX : Version 11

Espace de stockage : 10 Go

Compatibilité avec les manettes et les volants.

Conclusion

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu de simulation City Car Driving 2.0. C’est un excellent jeu pour se détendre et s’amuser si vous aimez simplement conduire et accomplir des tâches de conduite intéressantes. Actuellement, il y a beaucoup plus d’informations qui doivent être révélées par le développeur, ainsi que la question de savoir si le jeu aura même un mode multijoueur en ligne où vous et vos amis pourrez conduire et accomplir ensemble les différentes tâches. Nous mettrons à jour cet article dès qu’il y aura plus d’informations concrètes disponibles sur le jeu.

