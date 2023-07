Android 14 est-il prêt pour la fonctionnalité satellite ? Dernières mises à jour

Il y a près d’un an, un employé de haut rang d’Android a annoncé que le système d’exploitation Android 14 recevrait une nouvelle fonctionnalité en 2023 qui permettrait aux utilisateurs d’envoyer des messages et de passer des appels téléphoniques via des satellites en cas d’urgence. Cette fonctionnalité existe déjà sur l’iPhone et Google est impatient de suivre le mouvement.

La fonction satellite d’Android : sera-t-elle prête à temps ?

Cependant, avec le lancement d’Android 14 qui approche à grands pas, il semble que Google ne pourra pas respecter son délai initial. Des recherches récentes ont montré que les interfaces publiques de la fonction satellite ne sont pas encore disponibles dans Android 14 et il est plus probable qu’elles seront publiées dans une mise à jour ultérieure.

« Les API satellite HAL ne seront pas présentes dans la version initiale d’Android 14. Mais elles pourraient être incluses dans Android 14 QPR1 ou une mise à jour ultérieure », a déclaré l’expert Mishaal Rahman.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’Android. Car la fonctionnalité pourrait être lancée dans une mise à jour ultérieure cette année. Il reste donc encore beaucoup de temps à Google pour finaliser la fonctionnalité satellite et la préparer pour la sortie. Cependant, cela soulève la question de savoir pourquoi Google a annoncé la fonctionnalité si tôt si elle n’était pas encore prête.

Un autre problème est que la fonctionnalité satellite n’est pas encore confirmée pour le Pixel 8 (Pro). Le Pixel 8 sera lancé plus tard cette année. Et il est possible qu’il ne comporte pas la fonctionnalité satellite. Ce serait une déception pour les utilisateurs de Pixel qui espéraient tirer parti de cette nouvelle technologie.

Dans l’ensemble, il est encore trop tôt pour dire si la fonctionnalité satellite Android sera prête à temps pour le lancement d’Android 14. Cependant, il est clair que Google travaille toujours sur la fonctionnalité et il est possible qu’elle soit lancée plus tard cette année.

En attendant, les utilisateurs d’Android qui souhaitent cette nouvelle technologie devront attendre de voir ce que Google a à offrir. Dans l’ensemble, la fonctionnalité satellite est un développement prometteur pour Android. Mais il est encore trop tôt pour dire comment elle sera accueillie par les utilisateurs.

