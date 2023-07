Préparez-vous pour le nouveau realme C53 : dévoilement de la version de l’appareil photo 108 MP le 19 juillet

realme a lancé le smartphone C53 en Malaisie en mai. Il avait un appareil photo principal de 50 MP. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle lancerait une nouvelle version du realme C53 en Inde le 19 juillet. Ce nouveau modèle sera fourni avec un impressionnant appareil photo principal de 108 MP.

realme fait la promotion du nouveau C53 comme le premier et le seul smartphone de sa catégorie à disposer d’un appareil photo ultra clair de 108 MP. L’image partagée par la société montre que le téléphone sera disponible en couleur or en Inde.

L’image confirme également que le modèle 108MP aura un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. De plus, vous pouvez voir que les caméras arrière et le flash ne sont pas placés dans un îlot de caméra en forme de cercle comme le modèle 50MP.

La branche indienne de realme a publié un teaser sur Twitter qui confirme que le nouveau C53 aura un affichage à encoche en forme de goutte d’eau, similaire à la version 50MP. Cependant, on ne sait toujours pas si le reste des caractéristiques du nouveau C53 sera le même que le modèle 50MP.

Are you excited to own the champion of the segment in its all-new avatar? Let’s see if you can guess the price of this Champion #108MPChampionLikeNeverBefore #ChampionForEveryone pic.twitter.com/1wYNtXuJWF

— realme (@realmeIndia) July 12, 2023