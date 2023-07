L’interdiction d’exporter du galium et du germanium en Chine change le cours de la guerre technologique

Si vous vous demandez quand la Chine ripostera-t-elle aux sanctions américaines et européennes, la réponse est – maintenant. Une nouvelle réglementation chinoise interdisant les exportations restreint les exportations de matières premières, notamment le nitrure de gallium (GaN) et le dioxyde de germanium (GeO2). Ces deux éléments sont utilisés dans l’industrie des puces et sont cruciaux pour la production de puces.

Dans une déclaration du ministère chinois du Commerce, les entreprises qui exportent 38 matières premières doivent demander la licence. Cette décision vise apparemment les industries américaines et européennes des puces et des télécommunications. Cela représente une réponse équivalente aux sanctions occidentales contre la Chine. Bien que ce ne soit pas le premier, il est considéré comme crucial dans la guerre technologique en cours. Les nouvelles règles s’appliquent à partir du 1er août.

L’interdiction d’exportation de la Chine a été introduite peu de temps après que le gouvernement néerlandais a imposé des restrictions à l’exportation d’ASML aux entreprises chinoises. À savoir, ASML est la seule entreprise au monde à produire des machines lithographiques de haute précision, qui sont utilisées dans l’industrie de la fabrication de puces. Le gouvernement néerlandais subit depuis longtemps la pression des États-Unis pour ne pas vendre ces machines aux Chinois.

Certains analystes considèrent que cette décision est cruciale dans la guerre technologique. La Chine contrôle actuellement la grande majorité de la production mondiale de métaux rares. Beaucoup d’entre eux sont utilisés dans la production de puces, les fournitures de télécommunications et les systèmes de défense. Le gallium est utilisé dans la production de chips. Lorsqu’il est combiné avec d’autres éléments, il améliore la vitesse de transmission et l’efficacité de divers produits. Les plus cruciaux sont les écrans de téléphone, les panneaux solaires et les radars.

L’interdiction d’exportation de la Chine pourrait changer le cours de la guerre technologique

La Chine est le premier fournisseur mondial de ces métaux. Selon une étude de l’UE, il couvre 94 % de l’approvisionnement mondial en gallium et 83 % de l’approvisionnement mondial en germanium. L’importation américaine de gallium est évaluée à 225 millions de dollars en 2022, selon les données américaines.

Selon certains analystes, cette décision ne nuira pas à l’Occident à long terme. Le gouvernement chinois est conscient du fait que ces métaux peuvent être trouvés dans d’autres pays. Leur principal objectif est de ralentir l’industrie occidentale des puces, car il lui faudra probablement un certain temps pour diversifier ses approvisionnements, l’interdiction d’exportation de la Chine compliquant désormais leurs plans.

Ce processus pourrait cependant prendre quelques années. En attendant, la Chine espère accélérer sa production de puces pour rattraper des fabricants comme TSMC et Samsung. Ces deux derniers sont actuellement les seuls capables de fabriquer des puces de pointe. Comme nous le savons, ceux-ci sont cruciaux pour les industries des smartphones, des ordinateurs et de l’automobile.

Certains analystes pensent que même si les pays occidentaux commencent à produire ces matériaux dans un court laps de temps, cette interdiction d’exportation de la Chine affectera le prix.

À ce stade, personne ne peut dire avec certitude comment cette guerre technologique se terminera. Chaque partie a son propre droit légitime de ne rien vendre à personne. Pourtant, cela va visiblement à l’encontre de toutes les règles du libre-échange et conduira sûrement à un plus grand gâchis sur le marché. Cela pourrait entraîner de nouveaux problèmes de chaîne d’approvisionnement et créer de nouvelles pénuries, et les produits finaux pourraient devenir plus chers.

Actualité mobile et vidéo du moment