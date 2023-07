Un teaser passionnant dévoilé pour le smartphone pliable Honor Magic V2

Préparez-vous pour le très attendu Honor Magic V2 ! Marquez vos calendriers pour le 12 juillet car le lancement approche à grands pas. L’excitation monte car nous avons récemment reçu le premier teaser pour ce prochain appareil pliable. Honor positionne le Magic V2 comme le prochain smartphone pliable de la technologie de téléphonie mobile. Aux côtés des smartphones et des téléphones de base.

Honor Magic V2 : découvrez un aperçu du téléphone pliable de nouvelle génération

L’affiche du Magic V2 porte un message fort : « De l’amélioration à l’évolution ». Le PDG d’Honor, George Zhao lui-même, a proclamé avec audace que le Magic V2 offrira une bonne expérience pliable. Avec de telles déclarations, on peut s’attendre à des changements et améliorations significatifs par rapport à son prédécesseur, le Magic Vs.

L’une des caractéristiques les plus importantes du Magic V2 est son écran principal LTPO AMOLED amélioré. Cet écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des visuels fluides et fluides. Il intégrera également une gradation PWM haute fréquence, améliorant l’expérience visuelle globale.

Côté performances, le Magic V2 proposera deux configurations de chipset. La première option sera équipée d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Alors que la déclinaison la plus chère sera dotée du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2. Les deux versions fourniront une puissance et une vitesse suffisantes pour un multitâche transparent et des applications gourmandes en ressources.

En termes de mémoire et de stockage, les utilisateurs auront le choix jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage. Cela garantit un espace suffisant pour stocker tous vos fichiers, applications et contenus multimédias sans vous soucier de manquer de stockage.

Le Magic V2 est alimenté par une batterie robuste de 5 000 mAh. Pour rendre les choses encore plus pratiques, il prendra en charge la charge sans fil de 50 W, permettant une charge rapide et sans tracas.

À l’approche de la date de lancement, gardez un œil sur les teasers et les caractéristiques détaillées du Honor Magic V2. Cet appareil promet d’être un bon smartphone pliable.

