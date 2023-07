Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro auront des batteries plus grosses

Xiaomi prévoit de sortir deux nouveaux smartphones phares en novembre 2023 : le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro. Ainsi, les deux téléphones devraient être alimentés par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Et ils auront des batteries plus grandes et des vitesses de charge plus rapides que leurs prédécesseurs.

Xiaomi 14 et 14 Pro : des batteries plus grosses, une charge plus rapide

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi 14 aura une batterie de 4860 mAh, tandis que le Xiaomi 14 Pro aura une batterie de 5000 mAh. Ainsi, le premier prendra en charge la charge filaire de 90 W et la charge sans fil de 50 W. Alors que le second prendra en charge la charge filaire de 120 W et la charge sans fil de 50 W. Cela indique donc que le téléphone pourra se recharger de vide à plein en environ une demi-heure.

En plus des batteries plus grandes et des vitesses de charge plus rapides, les 14 et 14 Pro devraient également avoir d’autres caractéristiques impressionnantes. Ainsi, ceux-ci incluent: des écrans AMOLED 120 Hz, des caméras principales 50MP, des caméras ultra larges 48MP et des caméras téléobjectif 12MP. En plus de jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Les 14 et 14 Pro seront certainement parmi les smartphones les plus puissants et les plus riches en fonctionnalités du marché lors de leur sortie plus tard cette année. Si vous recherchez un nouveau téléphone avec une batterie longue durée et des vitesses de charge rapides, ces deux téléphones valent vraiment la peine d’être considérés.

Voici un tableau récapitulant les caractéristiques clés des Xiaomi 14 et 14 Pro :

Nous devrons attendre plus tard cette année pour voir plus de détails sur les Xiaomi 14 et 14 Pro. Mais ils seront certainement deux des smartphones les plus impressionnants du marché lors de leur sortie.

