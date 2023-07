Google pense que son Gemini AI peut battre ChatGPT – Voici pourquoi

Google construit un système d’IA qui surpasse ChatGPT d’Open AI. C’est du moins ce que Demis Hassabis, le PDG de Google Deepmind, pense de la prochaine Gemini AI. Hassabis dit que le système est toujours en développement et que cela pourrait prendre plusieurs mois pour terminer l’IA.

Ce qui est plus intéressant, c’est que Hassabis dit que le coût de développement de Gemini AI est estimé à des centaines de millions. En d’autres termes, Google investit beaucoup de ressources dans le système d’IA. Cet investissement est l’un des facteurs clés de la confiance de Google dans le fait que Gemini AI surpassera le modèle GPT 4 de ChatGPT.

Qu’est-ce que Google Gemini AI et pourquoi est-ce si important ?

Ce n’est pas seulement l’argent qui fait penser à Google que Gemini AI battra ChatGPT. Au lieu de cela, il s’agit du cœur du système d’IA. Fondamentalement, le système est une architecture d’IA de nouvelle génération qui remplacera éventuellement PaLM 2. Et au cas où vous ne le sauriez pas, PaLM 2 est le modèle d’IA actuel derrière tous les services d’IA de Google.

Cela inclut Duet AI dans les applications Workspace et le chatbot Bard. Google construit l’IA Gemini pour qu’elle soit plus puissante que ChatGPT-4. Et le modèle GPT 4 d’Open AI est déjà un grand modèle de langage qui peut générer du texte et des images.

Google a annoncé Gemini lors de la conférence Google I/O. Lors de l’événement, Google a déclaré : « Gemini a été créé à partir de zéro pour être multimodal, très efficace dans les intégrations d’outils et d’API et conçu pour permettre de futures innovations. »

Selon Google, Gemini AI sera disponible en différentes tailles et capacités. Cela indique qu’il est flexible et peut être adapté en fonction des besoins.

Comment Google prévoit de battre ChatGPT

Google ne veut pas reproduire quelque chose qui existe déjà. C’est pourquoi offrir des performances similaires au GPT 4 n’est pas la principale préoccupation de Gemini AI. Au lieu de cela, il s’agit plutôt d’être meilleur.

Compétences en résolution de problèmes et en planification

Hassabis affirme que les ingénieurs de Google utilisent actuellement des techniques d’AlphaGo. Désormais, qu’est-ce qu’AlphaGo ?

AlphaGo est l’IA qui était si puissante qu’elle pouvait battre le champion du jeu de société Go. Et Google utilise les mêmes techniques qui ont alimenté AlphaGo pour alimenter Gemini AI. Cela indique finalement que Gemini excellera dans les tâches de résolution de problèmes et de planification.

Sur cette note, AlphaGo a été construit en utilisant le processus d’apprentissage par renforcement. Ce processus oblige le logiciel à faire des tentatives répétées pour résoudre une tâche. Il peut apporter des ajustements aux commentaires qu’il reçoit sur ses performances.

Hassabis a déclaré à Wired : « À un niveau élevé, vous pouvez considérer Gemini comme combinant certaines des forces des systèmes de type AlphaGo avec les incroyables capacités linguistiques des grands modèles.

Robotique et neurosciences

Hassabis et son équipe d’ingénieurs peuvent essayer d’améliorer Gemini AI avec des idées provenant d’autres domaines. Cela inclut les neurosciences et les robots. Hassabis déclare : « Nous avons également de nouvelles innovations qui vont être assez intéressantes. »

Nature multimodale

Tout comme Google l’a annoncé, Gemini AI est conçu pour être multimodal. Cela indique qu’il peut gérer différents types de données. Par exemple, il peut fonctionner avec de la vidéo, de l’audio, du texte et des images.

L’entrée de Google Gemini AI ne sera pas comme Bard

En avril dernier, un document interne écrit par un ingénieur de Google a fuité. Il a déclaré que l’entreprise perdait son avantage dans la course à l’IA vers la communauté open source. Cela a poussé Google à ajuster rapidement ses produits allégés. Et un mois plus tard, le géant de la recherche a supprimé la liste d’attente de son chatbot Bard.

Bard était une réponse précipitée au ChatGPT d’Open AI. Mais comme c’était précipité, Google n’a pas pu montrer ce dont son département IA est réellement capable. Après tout, l’erreur factuelle commise par Bard lors de la première démonstration a fait perdre à la société mère 100 milliards de dollars en valeur marchande.

Eh bien, Google a appris ses leçons. C’est pourquoi Google prévoit de rendre l’entrée de Gemini AI étanche.

