Xiaomi MIX Fold 3 va proposer un mode hover, améliore les contrôles multimédias.

Le très attendu Xiaomi MIX Fold 3 n’a pas encore fait ses débuts officiels et pourtant un blogueur spécialisé dans les technologies sur Twitter, Kacper Skrzypek, a récemment partagé un post révélant que le Xiaomi MIX Fold 3 apportera une nouvelle fonctionnalité appelée « Mode Hover ».

La présentation officielle du Xiaomi MIX Fold 3 devrait avoir lieu en août. À mesure que la date de lancement approche, des fuites et des rumeurs sur les spécifications spéciales de l’appareil commencent déjà à faire surface. Pour plus de fuites détaillées sur ce que le MIX Fold 3 a à offrir, nous vous recommandons de lire notre précédent article ici : Nouveau smartphone pliable Xiaomi : caractéristiques du Xiaomi MIX Fold 3 révélées !

Xiaomi MIX Fold 3 – Mode Hover

Le nouveau mode Hover permet aux utilisateurs d’utiliser une partie de l’écran déplié pour contrôler l’appareil. Comme on peut le voir sur un tweet avec un GIF de Kacper, ce mode permet des fonctions telles que le contrôle de la lecture multimédia, le geste de glissement pour zoomer et ajuster la luminosité ou le volume d’une simple double pression.

Le mode Hover devrait être un excellent outil pour les amateurs de cinéma, par exemple lors de la visualisation d’un film au format 21:9, vous avez les boutons à portée de main pour contrôler facilement les médias. C’est un mode qui facilitera grandement le contrôle non seulement de la visualisation de films, mais aussi de la lecture de médias tels qu’une chanson ou une vidéo, si bien que Samsung l’offre déjà dans la série Galaxy Fold sous le nom de « Flex Mode ».

Nous attendons avec impatience la grande présentation du Xiaomi MIX Fold 3 qui aura lieu en août. Ce nouveau smartphone pliable présentera des fonctionnalités impressionnantes telles que la puce Snapdragon 8 Gen 2, un écran externe de 6,56 pouces et un écran interne de 8,02 pouces. Vous pouvez également lire notre article précédent pour en savoir plus sur les spécifications de l’appareil photo du MIX Fold 3 ici : Fuites Xiaomi MIX Fold 3 : caméra téléobjectif périscope et caméra selfie sur l’écran interne !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :