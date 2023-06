Honor Magic V2 : le smartphone pliable révolutionnaire obtient enfin une date de lancement

Honor, le fabricant chinois de smartphones, est prêt à lancer son nouveau smartphone pliable, le Honor Magic V2, le 12 juillet 2023. Lors de l’événement MWC Shanghai qui s’est tenu aujourd’hui, le PDG d’Honor, George Zhao, a prononcé un discours d’ouverture sur l’évolution et l’innovation dans l’industrie de la téléphonie mobile. Dans le cadre de son discours, il a révélé que la société lancera officiellement le Honor Magic V2 le 12 juillet. La société tease le lancement de cet appareil depuis un certain temps maintenant, et l’annonce officielle a finalement été faite. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Honor Magic V2. Selon M. Zhao, le nouveau téléphone mobile va « révolutionner l’expérience pliable ».

Le Honor Magic V2 est prêt à rejoindre la gamme de téléphones mobiles à écran pliable de la société. L’appareil devrait être doté d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations par rapport à son prédécesseur, le Honor Magic V. Le Honor Magic V2 devrait être un appareil haut de gamme, avec un prix correspondant.

Conception et affichage

Le Honor Magic V2 possède déjà la certification 3C qui indique que le lancement est imminent. Le Honor Magic V original était un triomphe de conception, et le nouveau Honor Magic V2 ne devrait pas être différent. Selon ZDNet, ce téléphone sera fourni avec une conception à glissière rétractable qui cache les caméras avant. Le design laisse également plus de place à l’écran, avec presque aucun cadre. La police Android affirme que cet appareil sera fourni avec un écran AMOLED à haute résolution. Le rapport révèle également que le Honor Magic V2 prendra en charge un capteur d’empreintes digitales intégré.

Le Honor Magic V2 devrait être fourni avec un écran pliable, similaire à son prédécesseur. Selon les rumeurs, l’appareil aurait un écran plus grand que le Honor Magic V, avec une taille d’écran étendue d’environ 8 pouces. L’appareil devrait également être doté d’un taux de rafraîchissement élevé, ce qui le rendra idéal pour les jeux et autres tâches hautes performances.

Matériel et performances

La semaine dernière, le blogueur technique populaire et crédible @DCS a annoncé que le Honor Magic V2 serait lancé le 12 juillet. La confirmation par Honor de cette date de lancement donne du crédit à la crédibilité de @DCS. Alors que @DCS a révélé la date de lancement, il a également publié des informations sur le hardware de cet appareil.

Selon @DCS, cet appareil sera probablement équipé de deux des puces Qualcomm les plus puissantes, les SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et 8 Gen 2. Cet appareil utilisera également jusqu’à 15 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Bien sûr, avec ces processeurs et cette capacité de mémoire, cet appareil devrait être un appareil performant. Il devrait également être capable de gérer facilement les tâches les plus exigeantes.

Source affirme également que cet appareil utilisera un LTPO AMOLED avec gradation PWM haute fréquence. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’affichage de cet appareil. Mais Gsmarena pense que le panneau LTPO devrait avoir un taux de rafraîchissement supérieur (à 90 Hz).

Caméra

Le Honor Magic V2 devrait être fourni avec une configuration à trois caméras à l’arrière, qui comprendra un capteur principal, un capteur ultra-large et un capteur téléobjectif. L’appareil devrait également être équipé d’une caméra frontale pour les selfies et les appels vidéo. Ci-dessous quelques spécificités

Appareil photo 50 MP : Selon notebookcheck et digitaltrends, le Honor Magic V2 peut avoir un appareil photo 50MP. Ce serait une amélioration significative par rapport au modèle précédent, qui avait un appareil photo 24MP

Selon notebookcheck et digitaltrends, le Honor Magic V2 peut avoir un appareil photo 50MP. Ce serait une amélioration significative par rapport au modèle précédent, qui avait un appareil photo 24MP Amélioration des performances en basse lumière : DigitalTrends a également signalé que le Honor Magic V2 devrait avoir des performances améliorées en basse lumière. Grâce à son capteur plus grand et son traitement d’image amélioré.

DigitalTrends a également signalé que le Honor Magic V2 devrait avoir des performances améliorées en basse lumière. Grâce à son capteur plus grand et son traitement d’image amélioré. Stabilisation optique de l’image : Certaines rumeurs suggèrent que le Honor Magic V2 pourrait avoir une stabilisation d’image optique, ce qui aiderait à réduire le flou sur les photos et les vidéos

Certaines rumeurs suggèrent que le Honor Magic V2 pourrait avoir une stabilisation d’image optique, ce qui aiderait à réduire le flou sur les photos et les vidéos Avant face à la caméra: Android Authority rapporte que la caméra frontale devrait être une caméra de haute qualité qui peut prendre de superbes selfies et appels vidéo

Dans son rapport, @DCS mentionne également une caméra principale de semelle extérieure de 108Mp pour le Honor Magic V2. Ce capteur devrait être l’un des trois tireurs de caméra arrière de cet appareil.

Batterie et charge

Le Honor Magic V2 devrait être fourni avec une grande batterie, qui sera capable de fournir une autonomie d’une journée. L’appareil devrait également être fourni avec un support de charge rapide. Il permettra aux utilisateurs de recharger l’appareil rapidement et efficacement. Selon @DCS, cet appareil prendra en charge une batterie super large de 5800 mAh tandis que Gsmarena indique que sa capacité de charge sera de 66 W filaire et de 50 W sans fil.

Logiciel

Le Honor Magic V2 devrait fonctionner sur la dernière version d’Android, qui est Android 13. L’appareil devrait également être fourni avec le skin personnalisé d’Honor. Cela inclura une foule de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à l’expérience Android d’origine.

Derniers mots

Lorsque Honor a sorti le Magic Vs, il s’agissait d’une mise à niveau par rapport au premier Magic V. Son corps est 10 % plus léger et il a également une charnière redessinée. Ainsi, nous nous attendons également à ce que le Magic V2 soit une mise à niveau par rapport au Magic V. Le Magic V2 s’annonce comme un appareil haut de gamme, avec une foule de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations par rapport à son prédécesseur. L’appareil devrait être un appareil hautes performances, capable de gérer facilement les tâches les plus exigeantes. En tant que téléphone pliable, l’écran de cet appareil sera l’un de ses arguments de vente. Cependant, nous ne pouvons pas parler d’autres arguments de vente tant que l’appareil n’est pas officiellement sorti. Le lancement du Honor Magic V2 est prévu pour le 12 juillet et nous devrons attendre quelques jours pour confirmer ce qui rend le Honor Magic V2 si révolutionnaire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine