realme cessera également de vendre ses smartphones en Allemagne

realme, le fabricant chinois de smartphones, a décidé de se retirer du marché allemand en raison d’une plainte déposée par Nokia. Cette décision intervient quelques jours seulement après que Vivo ait fait le même choix pour la même raison. Selon les dirigeants de l’entreprise, realme cessera immédiatement de vendre ses produits en Allemagne. Cela indique que le site web de realme en Allemagne n’est plus accessible. Et il n’est pas possible d’acheter les produits de la marque dans le pays.

realme se retire du marché allemand en raison d’une plainte de Nokia

La raison de cette décision est une plainte déposée par Nokia, qui a demandé aux marques du conglomérat BBK de payer une licence pour l’utilisation de technologies brevetées par l’entreprise finlandaise. Avec cette décision, toutes les entreprises du conglomérat BBK Electronics ont officiellement cessé leurs activités en Allemagne. Cependant, tant realme que les autres entreprises espèrent parvenir à un accord avec Nokia afin de commercialiser à nouveau leurs produits dans le pays.

Cette nouvelle intervient seulement un jour après que realme ait célébré l’arrivée de deux de ses mobiles les plus importants de cette année, le realme 11 Pro et le realme 11 Pro+, en Europe. Il n’est pas clair comment cette décision influencera l’avenir de realme et du conglomérat BBK sur le marché européen.

Comme l’ont confirmé les représentants de l’entreprise, realme aurait décidé de réorienter le budget de sa filiale allemande vers d’autres filiales qui opèrent sur le marché européen dans le but de renforcer sa position sur des marchés importants pour l’entreprise, tels que la France. Malgré le fait qu’elle n’opère pas officiellement en Allemagne, realme a confirmé que les propriétaires des appareils de la marque continueront de bénéficier de services de support et de réparation.

Ce mouvement n’est pas surprenant. Le conglomérat BBK a déjà été confronté à des plaintes similaires de Nokia dans d’autres marchés, comme l’Inde. En fait, Nokia a été assez agressif dans la protection de sa propriété intellectuelle et a intenté des poursuites contre plusieurs fabricants de téléphones au fil des ans.

Il reste à voir comment cette situation évoluera. Et si l’entreprise et le groupe BBK parviendront à un accord avec Nokia. En attendant, realme se concentrera sur le renforcement de sa position sur d’autres marchés où elle opère.

