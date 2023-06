Navigateur Chrome pour iOS met à jour 4 nouvelles fonctions/fonctionnalités

Google a récemment annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour le navigateur Chrome sur iOS, notamment une intégration améliorée avec Google Maps, Google Calendar et Google Lens. Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre le navigateur Chrome plus convivial et plus efficace pour les utilisateurs iOS. Examinons les quatre nouvelles fonctions et fonctionnalités qui ont été ajoutées au navigateur Chrome pour iOS. Ces fonctionnalités sont :

Afficher l’adresse sur une carte

Créer facilement des événements calendrier

Optimiser la traduction

Effectuer des recherches en utilisant Lens

Le navigateur Chrome pour iOS utilise désormais l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les adresses sur les pages Web et affiche directement un emplacement sur une mini version de l’application Google Maps dans Chrome. Cela indique que les utilisateurs n’ont plus besoin de changer d’application pour voir les informations liées à une recherche sur une carte. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer longuement sur une adresse et choisir l’option de l’afficher sur Google Maps.

La fonction « Afficher l’adresse sur une carte » dans Chrome pour iOS est conçue pour faciliter l’accès aux informations liées à une carte sans avoir à changer d’application. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui utilisent fréquemment Google Maps pour se rendre à différents endroits.

Une autre nouvelle fonctionnalité du navigateur Chrome pour iOS est la possibilité de créer des événements Google Calendar directement dans Chrome sans avoir besoin de changer d’application. Les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur une date détectée et choisir l’option de l’ajouter à Google Calendar. L’application Chrome créera automatiquement et remplira l’événement du calendrier avec l’heure, l’emplacement et la description.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité de Chrome permettant de créer des événements calendrier sur iOS, suivez les étapes suivantes :

Installez Google Chrome sur votre appareil iOS à partir de l’App Store gratuitement Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil iOS et faites défiler jusqu’à l’onglet Chrome Appuyez sur la paramètre « Application de navigation par défaut » et sélectionnez Chrome au lieu de Safari pour définir Chrome comme navigateur par défaut sur votre iPhone ou iPad Pour créer un événement Google Calendar à partir d’une page Web, appuyez longuement sur une date sur une page Web et une option pour l’ajouter à Google Calendar apparaîtra Chrome créera automatiquement et remplira l’événement du calendrier avec des détails importants tels que l’heure, l’emplacement et la description

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui utilisent fréquemment Google Calendar pour gérer leur emploi du temps.

Google Chrome sur iOS dispose d’une fonctionnalité appelée « Optimiser la traduction » qui permet aux utilisateurs de traduire une partie d’une page en sélectionnant du texte et en choisissant l’option Google Traduction. Cette fonctionnalité est utile pour les pages qui utilisent un mélange de langues, car Chrome peut proposer de traduire des pages entières. La fonctionnalité a récemment été améliorée pour permettre aux utilisateurs de traduire une partie d’une page en sélectionnant du texte et en choisissant l’option Google Traduction. Les traductions sont effectuées en ligne.

Pour utiliser la fonctionnalité « Optimiser la traduction » sur Chrome pour iOS, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Chrome sur votre iPhone ou iPad

Rendez-vous sur une page Web rédigée dans une autre langue

Sélectionnez le texte que vous souhaitez traduire

Choisissez l’option Google Traduction

Cette fonctionnalité est une extension de la fonctionnalité Google Traduction dans Chrome. Cela rend le processus de traduction pour les sites complexes (c’est-à-dire les sites avec différentes langues) très facile. Si vous visitez fréquemment des sites Web dans différentes langues, vous trouverez peut-être cette fonctionnalité utile. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent facilement traduire un passage spécifique sans avoir à traduire la page entière.

Rechercher en utilisant Lens

Le navigateur Chrome est profondément intégré à Google Lens. Il peut prendre des photos et reconnaître des images, effectuer des opérations telles que l’identification de plantes, obtenir de l’aide pour les devoirs et traduire des langues en temps réel. Chrome sur iOS bénéficiera bientôt d’une prise en charge intégrée de Google Lens, ce qui permettra aux utilisateurs de Chrome de rechercher n’importe quoi en utilisant simplement leur appareil photo. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui utilisent fréquemment Google Lens pour identifier des objets ou rechercher des informations. Les utilisateurs pourront simplement pointer leur appareil photo sur un objet et le rechercher directement en utilisant Google Lens. Cela sera possible dans le navigateur Chrome.

Pour activer la fonctionnalité de recherche en utilisant Lens sur Chrome pour iOS, vous devez attendre le lancement de la fonctionnalité dans les prochains mois. Une fois la fonctionnalité disponible, vous pourrez utiliser votre appareil photo pour rechercher de nouvelles images que vous prenez. Vous pourrez également rechercher des images existantes dans votre pellicule en appuyant sur l’icône Lens dans la barre d’adresses de Chrome. Vous pouvez déjà utiliser Lens dans Chrome sur iOS en appuyant longuement sur une image.

Mots de conclusion

Les nouvelles fonctionnalités du navigateur Chrome pour iOS visent à rendre le navigateur plus convivial. Selon Google, elles rendront également le système plus efficace pour les utilisateurs iOS. La possibilité d’afficher les adresses sur les cartes et de créer facilement des événements calendrier aidera beaucoup les utilisateurs. De plus, l’optimisation de la traduction et la recherche en utilisant Lens raccourciront le chemin pour accomplir certaines tâches. Ces fonctionnalités rendront probablement le navigateur Chrome un bon choix pour les utilisateurs iOS, en particulier pour ceux qui recherchent une expérience de navigation plus conviviale et plus efficace.

