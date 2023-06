Ventes de voitures électriques Tesla aux États-Unis au 1er trimestre : Dépasse celles de 18 concurrents réunis

Les ventes de voitures électriques de Tesla au premier trimestre 2023 ont surpassé les ventes combinées des 18 autres fabricants de VE présents sur le marché américain. Il existe plusieurs raisons à ce succès, alors voyons-en plus.

Les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires chaque jour. Peut-être pas uniquement en raison des préoccupations environnementales, comme beaucoup l’espèrent, mais en raison de divers facteurs. Un facteur significatif est probablement l’engouement général et un autre est le crédit d’impôt, qui est toujours en vigueur dans de nombreux pays. Ces derniers temps, plusieurs pays ont considérablement réduit ces subventions, mais cela n’a pas eu beaucoup d’impact sur les ventes à l’échelle mondiale. De plus, les ventes de voitures électriques Tesla ont encore augmenté.

Les États-Unis sont l’un des pays qui offrent encore des crédits d’impôt aux acheteurs de VE. Cela a stimulé les ventes au premier trimestre sur le marché américain, de sorte que de nombreux acheteurs choisissent des VE plutôt que des véhicules à moteur à combustion (essence ou diesel). Le crédit d’impôt américain pour l’achat d’un véhicule électrique peut aller jusqu’à 7 500 $.

Nous avons également constaté que l’écart de prix global entre les VE et les véhicules classiques s’estompe lentement. Cependant, il reste une étape importante que les VE doivent surmonter : l’autonomie.

Peut-être que, dans les prochaines années, l’écart d’autonomie entre les voitures électriques et les voitures à combustion s’estompera également, grâce aux avancées de la technologie de fabrication des batteries.

Les ventes de voitures électriques Tesla augmentent aux États-Unis

Eh bien, la portée est l’un des avantages les plus importants de Tesla par rapport aux autres fabricants de VE. Étant donné que Tesla est également une entreprise basée aux États-Unis, il n’est pas surprenant qu’elle domine le marché américain. Cependant, le fait que les ventes de voitures électriques de Tesla dépassent celles des 18 prochains fabricants combinés attire l’attention. Parmi eux figurent des marques mondialement connues telles que Audi, BMW et Volvo. Tesla les a surpassés dans presque tous les aspects. Les efforts combinés de 18 entreprises ne pouvaient tout simplement pas rivaliser.

Les ventes de Tesla au premier trimestre aux États-Unis ont augmenté de 79 % par rapport à l’année précédente, avec 184 800 unités vendues. Dans le même temps, le marché des VE dans son ensemble a augmenté de 74 %. La Tesla la plus populaire au premier trimestre était le modèle Y aux États-Unis. La deuxième place a été socket par le modèle 3, qui est le modèle Tesla le moins cher. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ces deux modèles représentaient environ la moitié des livraisons de Tesla sur la période mentionnée.

Source

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine