Les malheureux Samsung Galaxy qui ne seront pas mis à jour vers One UI 6.0 [Android 14]

Les smartphones Samsung sont réputés pour leur système logiciel autodéveloppé, One UI, qui fonctionne par-dessus le système d’exploitation Android. La discussion parmi les utilisateurs Samsung Galaxy porte sur l’One UI 6.0 tant attendu basé sur Android 14. Les passionnés attendent avec impatience cette version phare et se demandent quels appareils auront la chance de recevoir la mise à jour tant attendue de l’One UI 6.0. Cependant, veuillez noter que tous les appareils Galaxy ne seront pas éligibles à la prochaine mise à jour One UI 6.0. Dans cet article, nous mettrons en lumière les téléphones et tablettes populaires Samsung Galaxy susceptibles de manquer l’expérience Android 14 basée sur l’One UI 6.0.

Les entreprises suppriment souvent certains appareils de la liste des mises à jour majeures en raison de modifications des fonctionnalités du firmware qui peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Malheureusement, cela indique que plusieurs téléphones et tablettes Galaxy ne recevront pas la mise à jour très attendue de l’One UI 6.0 (Android 14).

Appareils éligibles à l’One UI 6.0 de Samsung



Samsung a mis en place une politique qui offre quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité pour ses appareils phares lancés en 2021 et après. Par conséquent, les téléphones des séries Galaxy S21, Galaxy S22 et Galaxy S23 devraient recevoir la mise à jour de l’One UI 6.0 basée sur Android 14. De plus, certains téléphones de milieu de gamme tels que le Galaxy A53 et le Galaxy A73 sont également répertoriés pour recevoir l’One UI 6.0 cette année.

Appareils Samsung ne recevant pas Android 14 et l’One UI 6.0

Malheureusement, plusieurs appareils Samsung Galaxy ne pourront pas profiter de la mise à jour de l’One UI 6.0 basée sur Android 14. Il s’agit notamment des séries Galaxy S20 et Galaxy Note 20, du Galaxy Z Flip (LTE/5G), du S20 FE (LTE/5G), du Z Fold 2 5G, du Note 10 Lite, du S10 Lite, du A51 et du A71. Cependant, il est important de noter que bien qu’ils ne bénéficieront pas de la mise à niveau majeure du système d’exploitation, ces appareils continueront à recevoir des correctifs de sécurité pendant une certaine période.

Liste complète des smartphones et tablettes Samsung n’obtenant pas l’One UI 6.0 basé sur Android 14

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Sortie d’Android 14 et de l’One UI 6.0

Début février, Google a publié la première version de prévisualisation pour les développeurs d’Android 14. Comme la gamme de smartphones de l’entreprise, la mise à jour est d’abord arrivée sur les smartphones Pixel. Désormais, l’entreprise a déjà publié la troisième version de prévisualisation et se prépare pour la prochaine. Une fois que l’entreprise aura terminé de publier toutes les versions bêta, le package complet sortira. Comme d’habitude, Google publiera la mise à jour finale pour les smartphones Pixel en tant que projet open-source Android (AOSP). Cela ouvrira la porte à tous les autres fabricants pour rejoindre.

De son côté, Samsung devrait probablement commencer ses propres tests bêta à la fin du mois d’août. Elle suivra avec une version stable de l’One UI 6.0 plus tard cette année.

