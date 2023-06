Le président de Huawei prédit une augmentation de la puissance des ordinateurs multipliée par 10 grâce à l’IA

Lors du Forum des chefs d’entreprise de l’APEC à Pékin, le président tournant de Huawei, Hu Houkun, a partagé des détails sur sa vision de l’avenir de l’IA. La montée en puissance de ChatGPT a suffi à ouvrir une toute nouvelle ère dans l’informatique, et peut-être une nouvelle ère dans la façon dont nous vivons nos vies et traitons avec la technologie. Les modèles de langage naturel se répandent et chaque entreprise technologique veut prendre une part de ce gâteau. Il change déjà les entreprises à travers le monde et les utilisateurs adoptent fortement la nouvelle technologie. Selon Hu, la nouvelle forme d’IA a officiellement inauguré une nouvelle ère. Il va « réécrire les applications personnelles et industrielles ». Ça va booster le segment, on va voir une énorme évolution jusqu’en 2030.

Le président de Huawei prédit que l’IA apportera une « révolution » dans le segment technologique jusqu’en 2030

M. Hu pense que nous verrons une énorme croissance de la demande. Il prévoit que la puissance de calcul générale verra une augmentation remarquable d’ici 2030, plus de dix fois. Il prévoit également que la puissance de l’IA sera multipliée par 500 dans le même laps de temps. Il y aura quelques marches et d’autres segments qui s’élèveront parallèlement. Par exemple, il croit en une connectivité mondiale plus approfondie et une réduction significative de la latence dans les normes de connectivité. D’ici 2030, il s’attend à ce que le nombre total de connexions dans le monde atteigne le chiffre stupéfiant de 20 milliards. De plus, les applications à faible latence, avec un délai d’à peine 1 ms, seront généralisées. Les temps d’attente devraient être réduits d’environ 100x si on les compare aux standards actuels. Ces avancées sont destinées à répondre aux besoins de l’IA.

L’exécutif de Huawei souligne également la montée en puissance de nouvelles formes d’entreprise. Il comprend la théorie du métaverse et de l’imagerie holographique. Ces nouvelles technologies de pointe évoluent, mais ne sont toujours pas attractives pour le grand public. Cela pourrait changer dans les années à venir à mesure que ces technologies évoluent. Bien sûr, avec la domination de ces technologies, les normes Internet devront évoluer parallèlement. Les demandes de bande passante connaîtront une augmentation et davantage d’opportunités se présenteront parallèlement à cette croissance.

L’essor de la puissance de calcul profitera à plusieurs autres segments

Le forum discute également des avantages au-delà du segment technologique. Par exemple, le secteur de l’énergie devrait connaître un essor significatif avec l’essor de cette technologie. Avec la puissance de la technologie numérique, le processus de décarbonisation s’améliorera, deviendra plus rapide, puis nous verrons un bénéfice à long terme. Avec l’adoption de la 5G, de l’IA et des technologies de cloud computing, les centrales électriques plus traditionnelles devraient adopter cette technologie et bénéficier de certains avantages à long terme. L’avancement promet une qualité et une efficacité accrues dans la production d’électricité. L’essor de la technologie numérique devrait également stimuler l’évolution de l’énergie solaire et éolienne.

Selon Hu, Huawei voit l’énorme potentiel des technologies basées sur l’IA comme ChatGPT. Il représente l’avenir de la puissance de calcul et peut briser les barrières actuelles du hardware. En parlant de connectivité, le président s’attend à ce que les normes actuelles de 100 Mbps atteignent un montant énorme de 10 Gbps au cours des sept prochaines années. Il s’agit d’une augmentation remarquable qui peut complètement changer la façon dont nous vivons nos vies.

Un Internet plus rapide avec une latence réduite indique que certaines technologies peuvent être mises en place. Cloud Computing, Cloud Gaming, Autonomous Driving, toutes ces techs attendent l’évolution ou la mise en place de standards de connectivité. Avec la demande croissante d’IA, de nombreux autres secteurs en bénéficieront. Nous avons suffisamment de raisons de croire aux arguments de M. Hu pour l’avenir. Nous ne nous attendions pas à ce qu’un modèle d’IA comme ChatGPT émerge. Mais quand même, il est apparu et a apporté une énorme révolution sur le web. Aujourd’hui, la plupart des entreprises technologiques adoptent l’IA et s’efforcent de proposer leurs propres solutions. ChatGPT modifie de nombreux segments technologiques, et d’énormes augmentations comme GPT-4 devraient être encore plus impressionnantes. Dans cet esprit, nous ne serons pas surpris si la vie change de manière significative au cours des sept prochaines années.

À l’heure actuelle, les modèles d’IA comme ChatGPT rencontrent des problèmes dus au segment CPU. Cela peut limiter la croissance pendant un certain temps, mais ce n’est qu’un obstacle temporaire. À mesure que la demande augmentera, les fabricants augmenteront également leurs capacités.

