Nothing Phone (2) a fui avec un nouveau design d’éclairage LED époustouflant

Le Nothing Phone (2) sera officiellement dévoilé le mois prochain. Grâce au leakster @OnLeaks et SmartPrix, nous avons désormais accès aux premiers rendus du Nothing Phone (2). L’appareil conserve sa conception arrière transparente caractéristique et ses bandes Glyph Light proéminentes. Cependant, il y a quelques changements cette fois-ci.

Nothing Phone (2) présente un nouveau design

Comme l’a déjà confirmé la société, le changement le plus notable est la taille du téléphone. Le Nothing Phone (2) aura un écran OLED de 6,7 pouces, légèrement plus grand que l’écran de 6,55 pouces du Nothing Phone d’origine. Il semble que la taille plus grande ait incité à modifier l’ergonomie.

Les rendus divulgués du Nothing Phone (2) suggèrent qu’il aura un design plus arrondi que son prédécesseur. Les côtés en aluminium sont maintenant incurvés et les panneaux de verre à l’avant et à l’arrière présentent un léger arc. Ce changement de design donne au téléphone un look plus moderne et élégant.

L’interface Glyph sera également mise à jour. Les bandes lumineuses seront segmentées en segments séparés. Ceci est censé donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont le système s’allume. Comme prévu, les utilisateurs peuvent choisir de faire clignoter les lumières pour les notifications ou de pulser au rythme de la musique.

Le smartphone est encore en phase de test, il peut donc y avoir quelques petits changements dans la conception avant sa sortie. Cependant, les premiers rendus du Nothing Phone (2) qui ont été publiés jusqu’à présent nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre.

Un changement majeur dans la conception est peu probable maintenant puisque nous approchons du lancement. Cela indique que le Nothing Phone (2) restera avec une configuration à double caméra. Le flash a maintenant deux LED au lieu d’une sur le téléphone (1). Mais c’est le seul ajout pour le département caméra.

Prix ​​prévu

L’alimentation du téléphone (2) sera une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Mais on dit qu’il s’en tient au marché du milieu de gamme plutôt que de s’attaquer à un produit phare. Le téléphone d’origine (1) était également un téléphone de milieu de gamme, mais il a commencé à un prix inférieur de 470 €/400 £/33 000 ₹. On ignore si le Phone (2) démarrera au même prix ou à un prix supérieur. Le téléphone (2) sera également disponible aux États-Unis.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine