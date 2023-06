Microsoft Paint App obtient le mode sombre et d’autres nouvelles fonctionnalités

L’une des applications qui existe depuis les débuts du système d’exploitation Windows est l’application Windows Paint. Il vous permet de créer vos propres images et, si vous le souhaitez, vous pouvez importer des images et les modifier immédiatement. Pendant longtemps, l’application Microsoft Paint a conservé le style old school avec lequel nous avons tous grandi. Cependant, avec Windows 11, l’application a reçu une refonte importante avec une multitude de nouvelles fonctionnalités.

L’application Paint peut enfin être utilisée en mode sombre, une fonctionnalité que de nombreuses personnes, dont moi-même, attendaient avec impatience. C’est un soulagement de pouvoir lancer l’application Paint sans se fatiguer les yeux avec le thème de la lumière. Explorons les nouvelles fonctionnalités de l’application Paint et apprenons à activer le mode sombre sur Microsoft Paint.

Application Microsoft Paint : Nouveautés

En plus d’apporter enfin le mode sombre à l’application Microsoft Paint, deux nouvelles fonctionnalités ont été introduites pour améliorer la convivialité de l’application Paint.

Nouveaux outils de contrôle du zoom

Alors que le curseur de zoom d’origine était la solution préférée des utilisateurs pour zoomer sur une image, la nouvelle mise à jour introduit un nouveau menu de zoom. Cliquer dessus vous permet de sélectionner facilement le pourcentage de zoom souhaité. Vous pouvez désormais effectuer un zoom depuis la valeur par défaut de 100 % jusqu’à 800 %. Le curseur de zoom reste disponible pour ceux qui préfèrent la fonctionnalité de zoom coulissant.

Nouveaux dialogues et facilité d’accessibilité

L’application propose désormais des effets de transparence améliorés et une boîte de dialogue Propriétés de l’image améliorée. De plus, la toile de fond de l’application Paint affichera l’arrière-plan du bureau lorsque d’autres fenêtres sont réduites. L’accessibilité des touches de raccourci a également été améliorée.

Nouveau mode sombre pour Microsoft Paint

Microsoft a enfin introduit un mode sombre pour l’application Paint, une fonctionnalité très attendue. Le thème de votre application Paint sera défini par défaut en fonction du thème de votre système. Cependant, si vous préférez, vous pouvez facilement choisir de forcer l’application à rester en mode clair ou sombre en suivant la solution indiquée.

Comment définir le mode sombre sur l’application Microsoft Paint

Lancez l’application Paint en la recherchant dans le menu Démarrer. Dans le coin supérieur droit, vous devriez voir une icône d’engrenage Paramètres. Vous devriez voir l’option Apparence. Maintenant, choisissez entre le thème Système, Sombre ou Clair. Une fois que vous avez sélectionné le style de thème, il sera appliqué instantanément.

Vous ne trouvez pas l’option Thème ? Vous devez mettre à jour l’application Microsoft Paint. Voici comment vous pouvez le faire.

Ouvrez le Microsoft Store sur votre PC Windows 11. Maintenant, cliquez sur l’icône Bibliothèque dans le coin inférieur gauche du store. Cliquez sur le bouton Obtenir les mises à jour en haut à droite. Si l’application Paint a une mise à jour, le Store téléchargera et installera la dernière mise à jour de l’application Paint sur votre PC Windows 11.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles mises à jour de l’application Microsoft Paint et la possibilité de définir le thème sombre. La meilleure partie est que vous pouvez activer le thème sombre sans avoir besoin d’outils tiers. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

