Reddit peut forcer Apollo et des clients tiers à fermer, en demandant des frais d’API de 20 millions de dollars par an

Suite à la décision de Twitter de fermer les applications tierces plus tôt cette année, il semble que Reddit pourrait être la prochaine plate-forme pour tuer (ou réduire considérablement) les clients tiers populaires. Dans un nouveau fil Reddit, le développeur d’Apollo, Christian Selig, a partagé des détails sur ce que Reddit dit qu’il en coûtera pour utiliser l’API mise à jour.

Apollo est devenu l’un des clients Reddit les plus riches en fonctionnalités et les plus populaires au cours des dernières années. Mais maintenant, son avenir peut être en difficulté. Développeur indépendant Christian Sélig a partagé les détails de ce à quoi il est confronté sur Reddit après plusieurs appels téléphoniques avec la plate-forme concernant le coût de son API mise à jour.

Après avoir rassuré Christian sur le fait que la nouvelle tarification de l’API serait « raisonnable et basée sur la réalité » et que Reddit « ne fonctionnerait pas comme Twitter », il semble que l’entreprise fasse un 180 ou ait des idées très différentes sur ce qui est « raisonnable » et « basé ». indique en réalité.

Reddit a déclaré à Christian que le nouveau coût serait de 12 000 dollars pour 50 millions de demandes. Étant donné qu’Apollo effectue environ 7 milliards de requêtes par mois, cela représente environ 1,7 million de dollars par mois ou 20 millions de dollars par an pour l’accès à l’API d’Apollo.

Christian note que « Même si je ne garde que les utilisateurs abonnés », ces chiffres nécessiteraient le double du coût d’abonnement d’Apollo juste pour atteindre le seuil de rentabilité, sans parler de gagner un revenu.

Apollo a fait 7 milliards de requêtes le mois dernier, ce qui le mettrait à environ 1,7 million de dollars par mois, soit 20 millions de dollars américains par an. Même si je ne gardais que les utilisateurs abonnés, l’utilisateur moyen d’Apollo utilise 344 requêtes par jour, ce qui coûterait 2,50 $ par mois, soit plus du double de ce que coûte actuellement l’abonnement, donc je serais dans le rouge chaque mois.

Dans un certain contexte, il a partagé 50 millions d’appels d’API avec Imgur soit 166 $ – contre 12 000 $ pour Reddit et 42 000 $ pour Twitter.

Je suis profondément déçu de ce prix. Reddit a répété que le prix serait A) raisonnable et basé sur la réalité, et B) ils ne fonctionneraient pas comme Twitter. La tarification de Twitter a été publiquement ridiculisée pour son prix obscène de 42 000 $ pour 50 millions de tweets. Celui de Reddit est toujours de 12 000 $. Pour référence, je paie Imgur, un site similaire à Reddit dans la base d’utilisateurs et les médias, 166 $ pour les mêmes 50 millions d’appels API.

En fouillant plus en détail, Christian estime qu’avec ce changement, Reddit est sur le point de facturer aux développeurs tiers un coût environ 20 fois plus élevé pour les appels d’API que ce que les utilisateurs natifs aiment coûter à Reddit.

Christian termine sa lettre ouverte en disant :

Bien que Reddit ait été communicatif et civil tout au long de ce processus avec une demi-douzaine d’appels téléphoniques qui, à mon avis, se sont très bien déroulés, je ne vois pas en quoi ce prix est basé sur la réalité ou à distance raisonnable. J’espère qu’il va sans dire que je n’ai pas ce genre d’argent ou que je saurais même comment le débiter sur une carte de crédit.

Christian souligne qu’il n’abandonne pas Apollo à ce stade, mais que la situation « nécessitera une réflexion ». Espérons qu’il existe un chemin vers une solution, mais pour le moment, Reddit a déclaré qu’il n’était pas flexible sur la tarification de l’API.

Avis de Netcost-security.fr

C’est une déception d’entendre parler. Je comprends que les plates-formes doivent prendre des décisions en matière de rentabilité, mais des mesures comme celle-ci semblent à courte vue – nuisant à la fois aux utilisateurs avides et aux développeurs d’applications tierces merveilleuses et innovantes.

Cette semaine encore, un ancien dirigeant de Twitter a déclaré que les applications tierces pour la plate-forme représentaient 17 % de tous les engagements.

Fascinant, et malheureusement, mon ami et collègue Salle Zac m’a rappelé que l’application officielle Reddit elle-même provenait d’une acquisition du populaire client tiers Reddit Alien Blue.

Le temps nous dira si Reddit change d’avis et décide de travailler avec des développeurs tiers au lieu de les évincer. Ou si Christian et d’autres peuvent trouver un moyen de faire fonctionner les nouveaux coûts de l’API sans augmenter trop les prix pour les utilisateurs.



