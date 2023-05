Apple dit que «l’écosystème» de l’App Store a dépassé 1 billion de dollars en 2022, voici ce que cela indique

Apple publie aujourd’hui un nouveau rapport dans lequel il vante à nouveau l’impact économique de l’App Store. Selon une étude réalisée par des économistes du groupe d’analyse, l’écosystème App Store a généré 1,1 billion de dollars de facturations et de ventes totales en 2022, soit une augmentation de 29 % par rapport aux données de 2022.

L’étude, qui a été financée par Apple, inclut l’ensemble de l’économie de l’App Store plutôt que de se concentrer sur les achats effectués via l’App Store d’Apple et les systèmes d’achats intégrés. Par exemple, cela inclut des choses comme les commandes d’épicerie basées sur des applications, les achats et les réservations de voyages basés sur des applications, les revenus de covoiturage provenant d’applications, y compris Uber et Lyft, et plus encore.

Par exemple, à mesure que les restrictions se sont assouplies dans de nombreuses régions du monde, les catégories d’applications telles que les voyages et le covoiturage ont vu la demande rebondir de manière significative. Les ventes de voyages réalisées sur les applications iOS ont augmenté de 84 % en 2022, parallèlement à une augmentation de 45 % des ventes sur les applications de covoiturage. Les ventes de produits alimentaires et d’épicerie figuraient également parmi les catégories d’applications à la croissance la plus rapide. Depuis 2019, les ventes de livraison et de ramassage de nourriture basées sur l’application iOS ont plus que doublé, et les ventes d’épicerie ont plus que triplé. De plus, les applications d’entreprise ont gagné en popularité auprès des entreprises du monde entier au cours des dernières années. En 2022, ces applications représentaient l’une des catégories de biens et services numériques à la croissance la plus rapide dans l’estimation des facturations et des ventes d’Analysis Group. La plus forte croissance des biens et services numériques a été observée dans la catégorie des divertissements basés sur des applications, car des tendances notables telles que l’économie des créateurs ont émergé ces dernières années, ainsi que l’importance des applications qui prennent en charge ce domaine.

Voici une répartition par catégorie, selon l’étude :

Commerce de détail général : 621 milliards de dollars

Voyages : 102 milliards de dollars

Livraison et ramassage de nourriture : 77 milliards de dollars

Épicerie : 52 milliards de dollars

Covoiturage : 48 milliards de dollars

Paiements numériques : 10 milliards de dollars

Publicité intégrée à l’application : 109 milliards de dollars

Selon le groupe d’analyse, il utilise trois stratégies principales de monétisation des applications dans le cadre de sa méthodologie pour ces chiffres :

La première stratégie de monétisation consiste à vendre et distribuer des biens et services numériques. La vente et la distribution de biens et services numériques peuvent se faire via l’App Store sous la forme de téléchargements d’applications payantes et d’achats intégrés ou via la vente de contenu numérique et d’abonnements à partir d’applications multiplateformes qui permettent l’utilisation et la consommation de l’application, à la fois sur l’écosystème App Store et ailleurs. Des exemples d’applications utilisant cette stratégie de monétisation incluent celles pour les jeux, les rencontres, le streaming vidéo et musical, la forme physique et la santé, ainsi que les actualités et les magazines.

La deuxième stratégie de monétisation consiste à vendre des biens et services physiques via l’application. Les applications utilisant cette stratégie de monétisation sont généralement des applications de m-commerce, y compris des applications de covoiturage, de livraison et de ramassage de nourriture, de livraison et de ramassage d’épicerie, de vente au détail en général et de voyage, ainsi que des applications de paiement numérique.

La troisième stratégie de monétisation consiste à vendre de la publicité intégrée à l’application. Les médias sociaux et les applications de partage de vidéos courtes sont des exemples d’applications utilisant la publicité intégrée à l’application comme principale stratégie de monétisation.

Par exemple, les applications multiplateformes comme Hulu sont prises en compte dans cette étude sur la base de « la proportion d’utilisation qui se produit sur les applications de l’écosystème App Store » plutôt que sur des données purement sur les revenus :

Via l’application Hulu sur un appareil Apple, auquel cas l’achat se fait via l’App Store. Mais un abonnement acheté via l’App Store peut également être utilisé pour regarder Hulu sur d’autres plateformes. Par conséquent, il serait incorrect d’attribuer toutes les facturations de l’App Store (le montant total de l’abonnement) à l’écosystème de l’App Store, car cela surestimerait la valeur du produit Hulu dont bénéficient spécifiquement les appareils Apple. Considérez, par exemple, non seulement Hulu mais l’ensemble de l’industrie du streaming vidéo, un marché avec plus de 30 milliards de dollars de ventes annuelles totales aux États-Unis en 2022. Les utilisateurs consomment du contenu de streaming vidéo sur un mélange d’applications pour smartphones, d’applications pour tablettes, de navigateurs de bureau, téléviseurs intelligents, appareils de télévision connectés et consoles de jeux vidéo. Pour estimer le volume des ventes facilitées par l’écosystème App Store, nous prenons d’abord la part des heures diffusées sur les applications pour smartphones, les applications pour tablettes et les téléviseurs intelligents de tous types. Nous attribuons ensuite cette part aux appareils Apple spécifiquement, en utilisant la part de marché d’Apple pour chaque catégorie d’appareils.

D’autre part, pour les applications iOS qui vendent des biens et services numériques uniquement via l’App Store, l’étude inclut les facturations totales, y compris la commission de 15 à 30 % d’Apple.

Dans son communiqué de presse sur l’étude, Apple souligne que plus de 90% des facturations et des ventes reviennent uniquement aux développeurs, sans aucune commission versée à Apple.

Tim Cook :

« Nous n’avons jamais été aussi optimistes – ou inspirés par – l’incroyable communauté de développeurs du monde entier », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Comme le montre ce rapport, l’App Store est un marché dynamique et innovant où les opportunités se multiplient, et nous sommes plus que jamais déterminés à investir dans le succès des développeurs et l’avenir de l’économie des applications. »

L’étude complète du groupe d’analyse est disponible sur le site Web d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :