La roulette est une nouvelle façon de surfer sur vos parties préférées du Web sur iPhone

Avant que les surfaces vidéo en streaming ne prennent le dessus, la navigation sur les chaînes était l’une des grandes joies de regarder la télévision – même si vous ne trouviez jamais quelque chose à regarder.

De même, il y avait autrefois de nombreuses façons de surfer sur le Web, à la recherche de nouvelles découvertes. Stumble Upon en est un excellent exemple. Chaque clic vous amènerait quelque part de nouveau. Vous pourriez même devenir un visiteur régulier de n’importe quel site que vous finirez par trouver.

Reddit et Twitter sont finalement devenus le lieu où vivaient les liens, mais sans le genre de nature aléatoire de « feuilleter les canaux » sur Internet. Web Roulette est une nouvelle application des concepteurs de Clear et Heads Up qui restitue l’aléatoire.

Lancé aujourd’hui en tant que version 0.1 (sérieusement), Web Roulette est une application iPhone principalement pour sauter entre vos sites préférés – style de navigation sur les chaînes.

La nature fantaisiste de la fonction Shake to Shuffle de l’iPod nano est incluse.

Roulette est un navigateur dédié à feuilleter vos sites d’actualités préférés. Attribuez vos sites préférés et parcourez-les dans une interface semblable à une carte. Ce n’est pas tout à fait Facebook Paper, mais il apporte la même énergie.

Chaque balayage recharge votre prochain shake. Lorsque vous déverrouillez un shake, vous secouez essentiellement votre iPhone pour mélanger le Web. C’est alors que Roulette recommande un article au hasard sur le Web qui n’est pas déjà dans vos sites favoris.

La roulette comprend également des recommandations de site, et chaque page est pré-cachée afin qu’elle se charge instantanément.

Les gens derrière Web Roulette disent qu’il s’agit d’une « blague d’une idée d’application » récemment. Ce croquis ci-dessus montre le concept. Ce détail du pouce est probablement ce qui a fait passer la Roulette d’un croquis à l’App Store.

Web Roulette est gratuit et Imending le décrit comme un navigateur « indie punk ». Je peux creuser ça. Peut-être que vous pouvez aussi. Pendant ce temps, Imending se prépare à publier une mise à jour moderne attendue depuis longtemps pour son application géniale à faire, Clear. Vous pouvez vous inscrire pour rester à jour ici.

