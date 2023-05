Honor 90 est officiel avec un appareil photo 200MP et un écran OLED incurvé

Présentant les très attendus téléphones de la série Honor 90, Honor a récemment lancé sa dernière gamme en Chine. Alors qu’un article séparé se penche sur les détails de la version Pro, cet article vise à se concentrer sur les caractéristiques et caractéristiques exceptionnelles du Honor 90.

Fidèle à son prédécesseur, le design du Honor 90 a subi des modifications minimes. Positionnés à l’arrière, deux îlots à chambre elliptique abritent un triple module caméra. L’appareil affiche des dimensions de 161,9 mm de longueur, 74,1 mm de largeur et une épaisseur élégante de 7,8 mm. Un équilibre parfait entre compacité et confort ergonomique. Pesant 183 grammes, le Honor 90 assure la portabilité sans compromettre la durabilité.

L’appareil fonctionne sur MagicOS 7.1, une interface conviviale basée sur la dernière version d’Android, Android 13. Les utilisateurs peuvent profiter d’un accès transparent à un large éventail d’applications et de fonctionnalités. Les options de stockage sont généreuses, offrant aux utilisateurs la liberté de stocker des fichiers, des applications et des médias sans aucune restriction. Choisissez parmi des déclinaisons telles que 16 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go ou 16 Go + 512 Go, selon vos besoins.

Le téléphone dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces. Il offre une résolution de 2664 x 1200 pixels, 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le site officiel affirme que l’écran a une luminosité maximale de 1 600 nits.

Lancement du Honor 90 : découvrez les caractéristiques et les caractéristiques !

Équipé d’une batterie robuste de 5000 mAh, le Honor 90 dispose d’une puissance suffisante pour durer toute la journée. De plus, l’appareil prend en charge la charge rapide filaire. Le chargeur super rapide Honor 66W inclus capable de fournir une charge ultra rapide de 11V/6A. La technologie de charge intelligente ajuste la puissance de charge en fonction des circonstances, garantissant une efficacité optimale.

De plus, les amateurs de photographie seront ravis de la configuration triple caméra du Honor 90 à l’arrière. L’appareil photo principal est doté d’un impressionnant objectif ultra clair de 200 MP avec une ouverture f/1.9. En complément de cette centrale, les objectifs macro ultra grand angle de 12 MP et les objectifs de profondeur de champ de 2 MP. La caméra arrière offre de nombreuses options photo et vidéo professionnelles. Y compris la photographie AI, le mode scène de nuit et l’enregistrement vidéo 4K avec stabilisation vidéo EIS.

Pour les fans de selfie, le Honor 90 est fourni avec un remarquable objectif portrait avant de 50 MP avec une ouverture f/2.4. Préparez-vous à capturer des autoportraits avec de bons détails. La caméra frontale prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K avec la technologie anti-tremblement EIS. Et offre diverses options de socket de vue telles que la photographie en accéléré, le mode portrait et les photos dynamiques.

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, le Honor 90 Standard Edition est disponible en trois configurations différentes. Chacun avec des capacités de stockage différentes. La déclinaison 12 Go + 256 Go est au prix de 2499 yuans (353 $). Alors que la déclinaison 16 Go + 256 Go est au prix de 2799 yuans (396 $). La version 16 Go + 512 Go est disponible au prix de 2999 yuans (423 $). Avec une gamme aussi impressionnante de fonctionnalités et de caractéristiques, la série Honor 90 séduira à coup sûr les amateurs de smartphones du monde entier.

