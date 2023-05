Voici votre premier aperçu du Xiaomi 14 Pro

La série Xiaomi 13 a été acclamée par la test, de nombreux tests louant les performances, l’appareil photo et la durée de vie de la batterie de l’appareil. Bien que ces appareils soient relativement nouveaux, le monde de la technologie est toujours ravi de voir la suite. Et il semble que vous n’ayez pas à attendre longtemps pour les premiers rendus du prochain Xiaomi 14 Pro. Les premiers rendus du téléphone suggèrent qu’il apportera des changements importants à la conception de l’écran.

Premiers rendus du Xiaomi 14 Pro

Le pronostiqueur populaire Ice Universe a partagé le premier rendu du Xiaomi 14 Pro sur Twitter. L’image montre l’appareil avec un écran à quatre courbes à l’avant. De plus, les lunettes sont symétriques et étroites de tous les côtés. Il donne à Xiaomi 14 Pro un design plein écran époustouflant.

De plus, le pronostiqueur estime que Xiaomi remplacera progressivement Samsung comme concurrent d’Apple en termes de design. Il dit: « De Note10 à S23 Ultra, le menton du téléphone mobile de Samsung ne s’est pas amélioré et il n’y a pas d’entreprise. » Samsung a tardé à mettre à jour le design de ses smartphones, et le menton de ses appareils ne s’est pas amélioré depuis le Note 10.

Caractéristiques rumeurs

La série phare de Xiaomi a toujours proposé le dernier processeur de Qualcomm Snapdragon. Et le Xiaomi 14 Pro devrait lui aussi emboîter le pas. Cela indique que nous verrons probablement le SoC Snapdragon 8 Gen 3 dans le smartphone. Des fuites fiables de DCS confirment également que l’appareil sera équipé de la puce SM8650, qui est Snapdragon 8 Gen 3.

Les retours indiquent que le SoC comportera un cœur Cortex-X4 ultra-rapide avec des vitesses de fréquence à 3,7 GHz. L’architecture suivra une configuration 1+5+2.

De plus, le 14 Pro aurait une grande batterie de 5 000 mAh. Fait intéressant, il existe la possibilité de deux options de charge filaire différentes, avec des taux de 90W et 120W. Bien que le téléphone puisse également être fourni avec un support de charge rapide sans fil de 50 W.

Étant donné que la principale caractéristique de Xiaomi 13 Pro était ses caméras, nous nous attendons à ce que la société effectue également des mises à niveau dans ce département. Selon les rumeurs, le téléphone sera fourni avec des modules de caméra améliorés, y compris les caméras WLG High-Lens. Xiaomi 14 Pro devrait être lancé vers novembre 2023.

