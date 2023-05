DxOMark : le test d’écran de Nothing Phone 1 n’est pas à la hauteur des attentes

DxOMark, une plate-forme spécialisée qui évalue les téléphones portables à l’échelle mondiale, a publié le résultat du test d’écran pour le modèle Nothing Phone 1. Malheureusement, l’appareil n’a pas reçu un score élevé et n’a pas réussi à impressionner les testeurs. Il a obtenu un score final de 120 et s’est classé 89e dans le classement mondial DxOMark.

Résultats du test d’écran de Nothing Phone 1 de DxOMark

Les évaluateurs ont trouvé certains aspects positifs de l’écran du Nothing Phone 1. Ils ont loué son toucher fluide et précis lors de la navigation, de la visualisation des applications de la galerie et des jeux. L’écran a également une bonne luminosité dans les environnements à faible luminosité et une bonne reproduction des couleurs dans des conditions d’éclairage intérieur et extérieur.

Cependant, il y avait aussi certains aspects négatifs de l’écran que les évaluateurs ont soulignés. L’écran manquait de luminosité et de lisibilité dans des conditions d’éclairage extérieur. Et le manque d’uniformité de l’écran en termes de luminosité et de couleur rendait son utilisation difficile. Des problèmes de vitesse d’image fréquents et visibles ont également été notés lors des jeux.

Malgré l’test mitigé, l’équipe DxOMark a conclu que les performances d’affichage du Nothing Phone 1 étaient fluides, précises et réactives, offrant une expérience tactile confortable lors de la navigation sur le Web ou de l’utilisation des médias sociaux.

Il est important de noter que l’écran du Nothing Phone 1 est un OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. L’écran a un rapport de 86,4% entre l’écran et le corps de l’appareil et une densité de 402 PPI. Ces caractéristiques en font un écran de téléphone décent dans l’ensemble. Mais il est clair qu’il n’est pas tout à fait à la hauteur des plus performants du marché.

En conclusion, l’écran du Nothing Phone 1 a ses points forts et ses points faibles. Si les évaluateurs ont loué sa réactivité et sa précision, ils ont également pointé quelques défauts importants, notamment dans les conditions d’éclairage extérieur. Il est important de garder à l’esprit que le Nothing Phone 1 est un appareil relativement nouveau et qu’il peut y avoir place à l’amélioration dans les futures itérations. Pour l’instant, cependant, si vous recherchez un téléphone avec un écran de premier ordre, il peut y avoir de meilleures options.

