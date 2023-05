Bluesky lance des flux alternatifs avec des algorithmes personnalisés

Lorsque Bluesky a été lancé plus tôt cette année, les développeurs ont déclaré que le réseau social se concentrerait principalement sur la possibilité pour les utilisateurs de voir le contenu des personnes qu’ils suivent. Bien que cela reste vrai, Bluesky déploie désormais des flux alternatifs avec des algorithmes personnalisés pour ses utilisateurs.

Bluesky a maintenant des flux avec des algorithmes personnalisés

Appelée « Mes flux », la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’épingler des flux alternatifs sur leur page d’accueil Bluesky. Cela fonctionne à peu près de la même manière que les listes Twitter. Par conséquent, vous pouvez avoir différentes chronologies pour un contenu spécifique. Il y a quatre flux disponibles par défaut, y compris What’s Hot (avec le contenu le plus tendance), Popular With Friends (avec des choses que vos amis aiment) et Bluesky Team (qui comprend des messages des développeurs Bluesky).

Le quatrième flux est What’s Hot Classic, qui, selon les développeurs, ramène «l’expérience What’s Hot originale» de la sortie de Bluesky. Mais en plus de ces quatre flux, les utilisateurs peuvent en rechercher d’autres qui correspondent le mieux à leurs intérêts. Et vous pouvez accéder à ces flux à tout moment, même sans les épingler sur votre page d’accueil.

Par exemple, il existe déjà des flux qui n’affichent que le contenu des comptes que vous suivez (sans les likes et les reposts), des images de chats, du contenu axé sur la technologie et des jeux. Alors que la plupart des réseaux sociaux poussent agressivement leurs algorithmes sur les utilisateurs, il est bon de voir une plate-forme prendre le chemin opposé et laisser les utilisateurs choisir ce qu’ils veulent voir.

Il faut encore une invitation

Le mois dernier, Bluesky a été mis à jour avec la modération du contenu. Mais malgré toutes ces nouvelles fonctionnalités, la plateforme est toujours considérée comme une version bêta et nécessite toujours une invitation de quelqu’un qui est déjà un utilisateur de Bluesky. On ne sait pas exactement quand Bluesky sera disponible pour quiconque souhaite rejoindre le réseau social, mais l’équipe a facilité la tâche des utilisateurs actuels pour inviter plus de personnes à créer un nouveau compte.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Bluesky est un nouveau réseau social soutenu par le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey qui fonctionne à peu près de la même manière que Twitter mais avec une approche plus décentralisée – similaire à Mastodon.

Les utilisateurs peuvent accéder à Bluesky via son application iPhone ou son site Web officiel. (via le bord)

