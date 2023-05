Vidéo promotionnelle officielle du téléphone pliable Motorola Razr 40 Ultra dévoilée

De plus en plus de téléphones pliables arrivent sur le marché et sont des fuites populaires, @evleaks a partagé des vidéos de rendu promotionnelles officielles du téléphone pliable Motorola Razr 40 Ultra. Les vidéos promotionnelles officielles montrent que cet appareil est un téléphone à clapet.

Selon le tweet, le Motorola Razr 40 Ultra est le nom de l’appareil sur le marché mondial. Cependant, sur le marché américain, cet appareil s’appellera Motorola Razr+. L’écran extérieur du téléphone est cette fois incroyablement grand, occupant presque toute la coque arrière repliée. Les rapports précédents indiquaient que le téléphone aurait trois couleurs. D’après les rendus, nous pouvons voir qu’il y aura des options de couleur rouge, grise et probablement noire. Par ailleurs, il ressort également de l’image que l’affichage de ce modèle semble aller au-delà de l’appareil photo. Cela suggère qu’il s’agit d’un petit écran extérieur rabattable particulièrement conçu créé par Moto, et il y a une pièce sur le côté spécifiquement pour les alertes.

Rumeur sur les spécifications du téléphone pliable Motorola Razr 40 Ultra

L’appareil aura une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un écran externe avec une résolution de 1056 x 1066, et un écran principal avec une résolution de 1080 x 2640. Il sera également livré avec un taux de rafraîchissement de 120Hz ou 144Hz, un stockage capacité jusqu’à 512 Go, une mémoire jusqu’à 12 Go et une batterie de 3640 mAh prenant en charge une charge de 33 W. Côté logiciel, cet appareil sera pré-installé avec le système Android 13. Dans le département appareil photo, ce téléphone à clapet de Motorola utilisera un capteur Sony IMX563, il sera également livré avec un objectif ultra grand angle 13MP ainsi qu’un capteur OmniVision OV32B40 32MP pour l’écran interne.

Conception:

Le Razr 40 Ultra a un design (form factor) pliable à clapet avec un grand écran avec une caméra perforée centrée.

Les lunettes sont assez minces et sont clairement visibles dans les images divulguées.

Le téléphone dispose d’un grand écran secondaire à l’arrière qui entoure également les objectifs de l’appareil photo, ainsi que d’un design visiblement sans espace lorsque les deux moitiés sont fermées.

L’appareil est disponible en trois couleurs : rouge, gris et noir.

Afficher:

Le Razr 40 Ultra a un écran complet à l’intérieur qui se replie sur un nouvel écran extérieur qui domine le couvercle, entourant même les deux caméras principales.

L’écran externe est beaucoup plus grand qu’auparavant et le téléphone se déplie en un smartphone de forme traditionnelle plutôt qu’en un écran plus grand de style tablette.

Performance:

Le Razr 40 Ultra devrait être alimenté par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1.

Pour utiliser jusqu’à 12 Go de RAM

Ce téléphone aura jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Date de sortie:

Selon un rapport de GSMArena, le Motorola Razr 40 Ultra sortira officiellement le 1er juin 2023.

Téléphones à écran pliant Motorola précédents

Motorola a sorti deux téléphones pliables ces dernières années, le Motorola Razr 2020 et le Motorola Razr 2022. Le Razr 2022 dispose d’un écran pliable de 6,7 pouces et d’un écran Quick View plus petit. Il utilise un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cet appareil dispose également de deux caméras avec des capteurs 50MP et 13MP ainsi que de la prise en charge de la vidéo 8K. Pour garder ses lumières allumées, il y a une batterie de 3500 mAh avec une charge rapide TurboPower de 30 W.

Les critiques de ces téléphones portables ont fait l’éloge du pli presque invisible du téléphone, de son excellent appareil photo et du logiciel utile de Moto Gametime qui en font un excellent pliable pour les jeux. Cependant, certains ont exprimé des inquiétudes quant à sa durabilité à long terme et son prix élevé.

Derniers mots

La conception du Razr a beaucoup changé en trois ans, mais l’écran pliable reste la caractéristique la plus remarquable du téléphone. Le Motorola Razr 40 Ultra ressemble à un appareil impressionnant avec un design élégant et des fonctionnalités améliorées par rapport à son prédécesseur. Cependant, nous devrons attendre sa sortie pour voir comment il se comporte en termes de vitesse et de capacité de stockage.

Pour regarder les vidéos promotionnelles officielles du Motorola Razr 40 Ultra, cliquez sur ici et ici.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine