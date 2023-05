Tout le monde devrait utiliser Personal Voice ; il fait en 15 minutes ce qui prend actuellement plusieurs semaines

Alors que Personal Voice était l’une des fonctionnalités d’accessibilité à venir les plus excitantes annoncées par Apple cette semaine, vous avez peut-être pensé qu’elle n’était pas pertinente pour la plupart des gens. Mais un nouveau rapport suggère aujourd’hui que nous devrions tous en profiter lors du lancement d’iOS 17.

C’est parce que la perte de la capacité d’élocution peut survenir très soudainement à cause de conditions médicales comme la SLA (sclérose latérale amyotrophique). Au moment où les gens réalisent qu’ils ont besoin d’une voix synthétisée qui leur ressemble, il sera peut-être trop tard…

De la voix robotique de Stephen Hawking à la banque vocale

Nous connaissons tous le synthétiseur vocal utilisé par feu Stephen Hawking. Il pouvait sélectionner des mots et des phrases qui seraient prononcés à haute voix, mais d’une voix très robotique.

Le prochain développement majeur était un discours beaucoup plus naturel, comme celui utilisé par Siri.

Mais la meilleure option pour ceux qui ne peuvent plus parler clairement, ou plus du tout, est une voix qui vous ressemble.

Ceci est possible grâce à la technologie connue sous le nom de voice-banking. Votre voix est enregistrée pendant que vous prononcez un tas de phrases, et un système informatique crée une voix qui sonne exactement comme la vôtre, en apprenant le timbre, l’accent, l’intonation et le rythme de votre discours.

La banque vocale prend actuellement des semaines

La banque vocale conventionnelle est un processus laborieux. Cela vous oblige généralement à parler environ 1 500 phrases et peut être coûteux et prendre beaucoup de temps.

Philip Green, directeur d’une organisation à but non lucratif axée sur la SLA, a déclaré à FastCo que la banque vocale lui avait pris plusieurs semaines.

Il y a quatre ans, lorsque Philip Green a mis sa voix en banque, il a dû enregistrer 1 500 phrases à des fins de formation, une tâche ardue qui lui a pris des semaines. Ainsi, il comprend pourquoi les autres pourraient éviter de l’affronter. « Pour être honnête, vous avez beaucoup plus de choses en tête que » Oh, je devrais investir du temps dans la préservation d’une version de ma voix dont j’aurai peut-être besoin dans deux ans, six mois ou quatre ans « », déclare Green, un membre du conseil d’administration de Team Gleason, une organisation à but non lucratif au service des personnes atteintes de la SLA.

L’équipe Gleason a été fondée par l’ancien joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans Steve Gleason, suite à son diagnostic de SLA en 2011.

Vert continue :

« Tu ne penses vraiment pas à ça. Mais ce que nous essayons de faire, c’est de sensibiliser les gens. Faites-le dès que vous le saurez [your diagnosis]car il s’agit essentiellement d’une police d’assurance que vous espérez ne pas avoir à utiliser. » Lorsqu’il est possible pour les gens d’utiliser une voix qui leur ressemble, cela peut être une partie profondément significative de l’expérience. « Je veux que ma famille entende ma voix synthétique et ne pense pas que je suis un robot », explique Green. « Mais que je suis la même personne que j’étais avant mon diagnostic. »

Dans certains cas, vous pouvez perdre l’usage de votre voix avant même d’en connaître la raison.

Ma mère est décédée en décembre après une courte bataille de sept mois contre la SLA. Sa voix a été l’une des premières choses qu’elle a perdues. En fait, au moment où elle a été officiellement diagnostiquée avec la SLA, sa voix avait déjà presque disparu.

Personal Voice fonctionne en 15 minutes

Ce qu’Apple a réalisé avec Personal Voice, c’est d’utiliser un puissant système d’IA pour effectuer le processus de banque vocale en seulement 15 minutes.

Les utilisateurs peuvent créer une voix personnelle en lisant avec un ensemble aléatoire d’invites de texte pour enregistrer 15 minutes d’audio sur iPhone ou iPad. Cette fonctionnalité d’accessibilité vocale utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour garder les informations des utilisateurs privées et sécurisées, et s’intègre de manière transparente à Live Speech afin que les utilisateurs puissent parler avec leur voix personnelle lorsqu’ils se connectent avec leurs proches.

Tout le traitement s’effectue sur votre appareil

L’une des préoccupations concernant la banque vocale conventionnelle est qu’elle est effectuée sur un serveur. Si ce serveur était piraté, cela crée le risque que quelqu’un s’empare de votre fichier vocal et puisse passer des appels téléphoniques qui vous ressemblent.

Sarah Herrlinger, responsable de l’accessibilité chez Apple, déclare que l’entreprise était très consciente de ce type de risque, c’est pourquoi tout le traitement s’effectue localement sur votre propre appareil, à l’aide du Neural Engine.

« L’accessibilité est l’une de nos valeurs d’entreprise fondamentales, tout comme la confidentialité, et nous ne pensons pas qu’il faille renoncer à l’une pour en obtenir une autre », déclare Herrlinger.

Tout le monde devrait utiliser Personal Voice

Personal Voice réduit non seulement le temps et les efforts nécessaires pour les personnes déjà diagnostiquées avec une maladie connue pour entraîner une perte de la parole, mais est suffisamment indolore pour qu’il soit logique que tout le monde le fasse, en tant que police d’assurance.

Brooke Eby, responsable de Salesforce, est d’accord.

Après avoir reçu un diagnostic de SLA, Eby s’est rendue sur Instagram et TikTok pour partager son parcours, éduquer les autres sur la SLA et, de manière générale, mettre le monde plus à l’aise pour parler de la maladie et de ses implications pour ceux qui en sont atteints. En parlant à d’autres membres de la communauté, « J’entends constamment : ‘J’aimerais avoir une banque de voix plus tôt’ », dit-elle. « Certaines personnes, tout d’un coup, vont juste commencer à articuler leurs mots, puis il est presque trop tard pour s’exprimer. Ils disent, ‘Peu importe, ça ne me ressemble pas de toute façon, alors je pourrais bien utiliser un [generic] voix de robot.' »

Je vais certainement le faire – et vous?

Photo : Soundtrap/Unsplash

